Komandolar, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde PKK'lı teröristlere ait mağaraya böyle girdi! İşte MSB'nin paylaştığı görüntüler

MSB'nin sosyal medya hesabından, komandoların Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde teröristler tarafından kullanılan mağaralara yönelik aramaları ve mağaraların imha edildiği anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

"KAHRAMANLARIMIZA SELAM OLSUN"

Yapılan paylaşımda, "Kahraman komandolarımız; zorlu bir araziye sahip olan Zap'ta, PKK'lı teröristlerin inlerine işte böyle giriyor. Korkusuzca ve fedakarca teröristlerin kökünü kazımaya devam eden kahramanlarımıza selam olsun" ifadelerine yer verildi.

İşte o anlara ilişkin kareler;