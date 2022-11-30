Komandolar, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde PKK'lı teröristlere ait mağaraya böyle girdi! İşte MSB'nin paylaştığı görüntüler - Son Dakika
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Komandolar, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde PKK'lı teröristlere ait mağaraya böyle girdi! İşte MSB'nin paylaştığı görüntüler

30.11.2022 15:49

Milli Savunma Bakanlığı, komandoların Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe-Kilit Operasyonu çerçevesinde PKK'lı teröristlerin mağaralarına yaptığı baskınların görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabından, komandoların Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde teröristler tarafından kullanılan mağaralara yönelik aramaları ve mağaraların imha edildiği anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

"KAHRAMANLARIMIZA SELAM OLSUN"

Yapılan paylaşımda, "Kahraman komandolarımız; zorlu bir araziye sahip olan Zap'ta, PKK'lı teröristlerin inlerine işte böyle giriyor. Korkusuzca ve fedakarca teröristlerin kökünü kazımaya devam eden kahramanlarımıza selam olsun" ifadelerine yer verildi.

İşte o anlara ilişkin kareler;

Komandolar, Zap bölgesinde PKK'lı teröristlerin inlerine böyle girdi
Komandolar, Zap bölgesinde PKK'lı teröristlerin inlerine böyle girdi
Komandolar, Zap bölgesinde PKK'lı teröristlerin inlerine böyle girdi
Komandolar, Zap bölgesinde PKK'lı teröristlerin inlerine böyle girdi
Komandolar, Zap bölgesinde PKK'lı teröristlerin inlerine böyle girdi
Komandolar, Zap bölgesinde PKK'lı teröristlerin inlerine böyle girdi
Kaynak: İHA
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