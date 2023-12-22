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MUÇEV'in Marmaris projesinin ÇED kararı iptal edildi - Son Dakika
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MUÇEV'in Marmaris projesinin ÇED kararı iptal edildi

Muğla Turizm Çevre Vakfı (MUÇEV) Turizm Ticaret Limited Şirketi'nin Marmaris'te Karaca Mahallesi Söğüt mevkiindeki 'Yat Yanaşma Yeri Kapasite Artırımı' projesinin 'ÇED Olumlu' kararı ikinci kez iptal edildi.

MUÇEV\'in Marmaris projesinin ÇED kararı iptal edildi
22.12.2023 - 13:37,  Güncelleme: 13:53
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ESMA TURAN

Muğla Turizm Çevre Vakfı (MUÇEV) Turizm Ticaret Limited Şirketi'nin Marmaris'te Karaca Mahallesi Söğüt mevkiindeki 'Yat Yanaşma Yeri Kapasite Artırımı' projesinin 'ÇED Olumlu' kararı ikinci kez iptal edildi.

Marmaris'e bağlı Karaca Mahallesi Söğüt mevkiindeki, MUÇEV Turizm Tic. Ltd. Şti.'nin 187 tekne-yat yanaşma yeri kapasiteli 'Yat Yanaşma Yeri Kapasite Artırımı' projesine 9 Eylül 2020'de Muğla Valiliği tarafından 'ÇED Gerekli Değildir' kararı verilmişti. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 'ÇED Olumlu' kararının iptaline ilişkin açılan davada karar çıktı. Muğla 1. İdare Mahkemesi projenin 1. derece arkeolojik sit alanında kaldığı gerekçesiyle 'ÇED Olumlu' kararını iptal etti.

ARKEOLOJİK SİT ALANINDA KALDIĞI GEREKÇESİYLE İPTAL EDİLDİ

Marmaris Belediyesi de projeye verilen 9 Eylül 2020 tarihli 'ÇED Gerekli Değildir' kararının iptali ile yürütmenin durdurulması talebiyle dava açmıştı. Muğla 3. İdare Mahkemesi, 'ÇED Gerekli Değildir' kararını iptal etmişti. Danıştay 6. Dairesi Temmuz 2022'de Muğla 3. İdare Mahkemesi'nin verdiği kararı onaylamıştı. Danıştay'ın kararının ardından MUÇEV yeniden ÇED süreci başlattı. Projeye 29 Mayıs 2023'te Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 'ÇED Olumlu' kararı verilmişti. ÇED süreci içerisinde proje yatırımcısı unvan değişikliğine giderek yatırımcı adı MUÇEV Turizm Tic. A.Ş, "Yat Yanaşma Yeri Kapasite Artırımı" olan proje adı da "Yat Limanı, Yat ve Tekne Bağlama İskelesi Kapasite Artırımı" olarak değiştirilmişti.

Temmuz 2023'te ise Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nin tespiti sonucunda Karacasöğüt Koyu'nda belgelenen arkeolojik eserler, Muğla Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından tescillenmiş ve koy, 1. derece arkeolojik sit alanı olarak ilan edilmişti. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 'ÇED Olumlu' kararının iptaline ilişkin açılan davada karar çıktı. Muğla 1. İdare Mahkemesi projenin 1. derece arkeolojik sit alanında kaldığı gerekçesiyle 'ÇED Olumlu' kararını iptal etti.

HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI ANLAŞILMAKTADIR

Mahkeme kararında, "Muğla ili, Marmaris ilçesi, Karaca Mahallesi, Söğüt Mevkii, liman alanında su altında tespit edilen kültür varlıklarının 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildiğinin ve (yat limanı, yat ve tekne bağlama iskelesi kapasite arttırımı projesi) proje sahasının bir kısmının söz konusu 1. derece arkeolojik sit alanında kaldığı anlaşılmıştır, buna mukabil dava konusu işleme dayanak ÇED raporunda bu hususla ilgili herhangi bir bilgiye veya değerlendirmeye yer verilmediği, bu yönüyle arkeolojik sit alanı tespiti karşısında uyuşmazlık konusu projeye ilişkin ÇED raporunun yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun hazırlanmadığı (duyarlı yöreler-sit alanı bakımından eksik hazırlandığı) ve bu suretle eksik/yetersiz hazırlanan ÇED raporuna istinaden tesis edilen dava konusu ÇED Olumlu kararında bu yönüyle hukuka uyarlık bulunmadığı anlaşılmaktadır" denildi.

Kaynak: ANKA
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