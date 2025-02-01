Mudanya Belediyesi'nden Otellere Acil Durum Denetimi - Son Dakika
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Mudanya Belediyesi'nden Otellere Acil Durum Denetimi

Mudanya Belediyesi\'nden Otellere Acil Durum Denetimi

Mudanya Belediyesi, ilçedeki otellerin acil durum yeterliliklerini kontrol etmek amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Zabıta ekipleri, yangın ve deprem gibi durumlar için gerekli ekipman ve personel yeterliliklerini inceliyor.

01.02.2025 10:48  Güncelleme: 10:50
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Mudanya Belediyesi'nin ilçedeki otellere yönelik denetimleri sürüyor. Ekipler denetimde deprem, yangın gibi acil durumlara ilişkin ekipman ve personel yeterliliklerini de kontrol ediyor.

Mudanya Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren otellerin yönetmelik şartlarına uygunluğu ve acil durum yeterliliğine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, konaklama hizmeti veren iş yerlerine yönelik periyodik kontrolde hijyen, ruhsatın yanı sıra, deprem, yangın gibi acil durumlarda tahliye ve müdahaleye ilişkin şartlara uygunlukları inceledi. Özenle yapılan kontrollerde duman dedektörleri, yangın tüpleri, yangın merdivenleri, tahliye kapıları, yönlendirme levhaları ve görünür olması gereken acil tahliye planlarını kontrol eden ekipler, personelin acil durumlara yönelik eğitim ve yeterliliklerini de denetledi.

Otellerde acil durum eylem planlarının görünür şekilde asılmasının önemine değinen Mudanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, "Yangın, deprem gibi acil durumlarda doğru yönlendirmeler büyük öneme sahip. Acil durum eylem planlarında yangın merdivenleri, yangın dolabı, yangın tüpleri, tahliye yönleri ve diğer güvenlik unsurları açıkça belirtiliyor, hayat kurtarıcı olabiliyor" açıklamasında bulundu.

Denetimlerde tespit edilen eksik ya da olumsuzlukların tutanak altına alındığını kaydeden Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, teknik açıdan değerlendirilmesi gereken durumları ise Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bildirdiklerini ifade etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mudanya Belediyesi'nden Otellere Acil Durum Denetimi - Son Dakika

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