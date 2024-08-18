Mudanya'da Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Sayısı Artırılıyor - Son Dakika
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Mudanya'da Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Sayısı Artırılıyor

Mudanya\'da Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Sayısı Artırılıyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunan Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı sayısı 50'ye çıkarılacak. Mudanya Belediyesi, Deprem Farkındalık Sergisi düzenleyerek vatandaşları afetlere karşı bilgilendirdi.

18.08.2024 10:48  Güncelleme: 10:49
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde 27 Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı sayısı 50'ye çıkarılacak.

Mudanya Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümünde Mütareke Meydanı'nda "Deprem Farkındalık Sergisi" düzenledi. Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma ekibi tarafından arama kurtarma malzemelerinin tanıtıldığı sergiye son yaşanan depremlerden kesitler sunularak, vatandaşlar afetlere karşı bilgilendirildi. Ayrıca ilçede 27 Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı sayısı 50'ye çıkarılması planlanıyor.

Mevcut Mudanya Afet ve Acil Durum Toplanma Bölgeleri ise şöyle:

Burgaz Mahallesi: Atatürk Parkı - Liman Sokak, Güzelyalı Futbol Sahası - Şahin sokak, Kooperatifçi Süleyman Parkı - Kerpiçlik Caddesi

Eğitim Mahallesi: Atatürk Parkı - Kazım Karabekir Caddesi, Güzelyalı İlkokulu (Eski İmam Hatip Lisesi) - Lise Caddesi, Şirinler Parkı - Arabayolu Caddesi Destan Sokak, Defne Caddesi

Halitpaşa Mahallesi: Atom Karınca parkı - Arnavutköy Caddesi, İ.B.A.İ. Çilingiroğlu Orta Okulu- Ziraat Caddesi Meltem Sokak, Masal Parkı - Arnavutköy Caddesi, Mudanya İlçe Stadyumu - Stadyum Caddesi, Kardelen Benek Çocuk Parkı/ 107. Sokak, 12 Eylül Caddesi

Hasanbey Mahallesi: Ahmet Rüştü Anadolu Lisesi - 2. Cami Sokak No: 30, Bayram Yeri Parkı - Namazgah Caddesi - Selvilik Caddesi

Mütareke Mahallesi: İsmet İnönü Parkı - Mütareke Meydanı

Şükrü Çavuş Mahallesi: Şükrü Çavuş Sait Eroğlu İ.Ö.O. - Su Deposu Cad.

Ömerbey Mahallesi: Hatice İsmail Hakkı Kayan Orta Okulu - Bursa Asfaltı Caddesi 1. Eğitim Sokak, Mudanya Sosyal Tesisleri Önü- - İstasyon Caddesi, Tekel Parkı - Mudanya İskele Meydanı

Siteler Mahallesi: Basket Sahası Spor Alanı- 12. Cadde

Yalı Mahallesi: Duran Cami Yanı Park Alanı - Gemlik Mudanya Yolu (Lambalar) Dörtçelik ATL ve METEM- Dörtçelik Caddesi Yunus Emre Sokak, Halit Selçuk Parkı - Atatürk Caddesi

Çağrışan Mahallesi: 1. Karanfil Caddesi

Eğerce Mahallesi: Eğerce 3. Sokak

Esence Mahallesi: Esence 5. Sokak

Altıntaş Mahallesi: Altıntaş Garipler Sokak - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mudanya'da Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Sayısı Artırılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mudanya'da Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Sayısı Artırılıyor - Son Dakika
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