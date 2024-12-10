Mudanya'nın Projesi İhtiyaç Duyulan Farkındalığı Artıracak - Son Dakika
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Mudanya'nın Projesi İhtiyaç Duyulan Farkındalığı Artıracak

Mudanya\'nın Projesi İhtiyaç Duyulan Farkındalığı Artıracak

Mudanya, 'Mindful Horizons' projesiyle Türkiye'den sadece 9 projeden biri olarak kabul edildi.

10.12.2024 10:24
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Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ana koordinatörlüğünde yürütülen bir çok projeye imza atarak başarılarını tescillemiş olan ve bu projenin ev sahipliğini Cafer Yener ile birlikte yapılan çalışmalar sonunda Türkiye'de sunulan yüzlerce proje içinde 9 projeden biri oldu.

Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Proje Koordinatörü Nazlı Aras, "Uluslararası Proje Koordinatörü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ana koordinatörlüğünde yürütülen "Mindful Horizons: Cross-Cultural Curriculum Collaboration" (Mindful Horizons: Kültürlerarası Müfredat İş Birliği) adlı Erasmus+ KA220 projesi, Türkiye'nin dört bir yanından kurumların başvurduğu yüzlerce proje içinden kabul edilen 9 projeden biri oldu. Projemizin temel amacı, mindfulness (bilinçli farkındalık) tekniklerini eğitim müfredatına entegre ederek, öğretmen ve öğrencilerin stres yönetimi, yoğun düşünce akışlarını düzenleme ve zihinsel odaklanma becerilerini geliştirmektir. 2023 yılı 2. dönem çağrısında kabul edilen ve 2024 yılının Haziran ayında başlayan proje, 2026 yılının Temmuz ayında tamamlanacak. Projenin uluslararası iş birliği sayesinde, eğitimde bilinçli farkındalık uygulamalarının yaygınlaştırılması hedeflenmekte ve bu çalışmalar tüm ortak ülkelerdeki eğitim süreçlerine katkı sağlamaktadır. Proje kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili daha fazla bilgi almak isteyenler, Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile iletişime geçebilir" dedi.

Açılışı Mudanya'da yapılan projenin 2. toplantısı, Çekya'nın başkenti Prag'da "Be Mindful" eğitim kurumu ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıya katılan ortak ülkelerden öğretmenler, mindfulness nedir, eğitimde nasıl uygulanır, stres yönetimi becerileri nasıl kazandırılır gibi konularda eğitim aldı. Ayrıca katılımcılar, yoğun düşünce akışlarıyla baş etme stratejileri üzerine atölye çalışmalarına da katıldı.

Proje, Türkiye'den Cafer Yener İlkokulu ve Mudanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) ile İspanya, Estonya, Almanya, İsveç ve Çekya'dan eğitim kurumlarının iş birliğiyle gerçekleştiriliyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mudanya'nın Projesi İhtiyaç Duyulan Farkındalığı Artıracak - Son Dakika

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