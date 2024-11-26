Mudanya, Zeytin Turizmi ile Marka Şehir Olma Yolunda - Son Dakika
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Mudanya, Zeytin Turizmi ile Marka Şehir Olma Yolunda

Mudanya, Zeytin Turizmi ile Marka Şehir Olma Yolunda

Mudanya Belediyesi, Zeytin Turizmi Projesi ile zeytin ve turizmi birleştirerek yerel ekonomiyi canlandırmayı ve ilçeyi uluslararası alanda tanıtmayı hedefliyor. Proje kapsamında zeytin festivalleri, zeytinyağı tadım günleri ve zeytin temalı mekanlar yer alacak.

26.11.2024 13:51  Güncelleme: 13:53
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Mudanya, asırlardır bereketin simgesi olan zeytinle turizmi birleştirerek marka şehir olmaya hazırlanıyor. Zeytin Turizmi Projesi'ni açıklayan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Zeytini turizmle buluşturarak, hem üreticimizi destekleyecek hem de Mudanya'yı uluslararası alanda tanınır bir şehir haline getireceğiz" dedi.

Mudanya Belediyesi, ilçenin ekonomik kalkınması ve kültürel zenginliklerinin turizmle buluşmasını hedefleyen Zeytin Turizmi Projesi'ni 26 Kasım Dünya Zeytin Ağacı Günü'nde açıkladı. Zeytin rotaları, tematik sokaklar, zeytinyağı tadım etkinlikleri, uluslararası festival ve zeytin müzesiyle dikkat çeken proje, üreticiler için sürdürülebilir bir ekonomik model oluşturmayı da amaçlıyor.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, dünyaca ünlü Tirilye tipi zeytin ve zeytinyağının geçmişten bugüne Mudanya için önemine dikkat çekerek, "Zeytin, sadece bir tarım ürünü değil, bu toprakların ruhu ve bereketidir. Dünya Zeytin Ağacı Günü gibi sembolik bir günde bu projeyi duyurmak, bizim için büyük bir anlam taşıyor. Zeytini turizmle buluşturarak, hem üreticimizi destekleyecek hem de Mudanya'yı uluslararası alanda tanınır bir şehir haline getireceğiz. Bu projeyle hem bu mirasa sahip çıkıyor hem de Mudanya'yı geleceğe taşıyoruz." dedi.

Kalkınmanın yolu turizmden geçiyor

Mudanya'nın tanınırlığını artırmak, yerel ekonomiyi canlandırmak, kültürel mirası korumak ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak gibi hedeflerle yola çıktıklarını belirten Başkan Dalgıç, "Zeytin ve zeytinyağımızın yapılış biçimleri, somut olmayan kültür mirasımızın önemli bir parçası. Bunu korumak ve gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Ayrıca üreticimizin zeytinden düzenli bir gelir elde etmesini çok önemsiyoruz. Mudanya'yı ziyaret eden misafirlerimizin sadece denizi, havası ve tarihi için değil, zeytin ve zeytinyağını tatmaya gelmelerini hedefliyoruz" dedi.

Mudanya'yı ziyaret eden turistlerin zeytin rotası üzerinde zeytinin hikayesine tanık olacaklarını söyleyen Dalgıç, "Tematik sokaklar ve mekanlar oluşturarak, zeytin temalı şehir girişleri yapacağız. Zeytin Pazarı, Zeytin Sokakları ve Zeytin Rotası gibi projelerle ilçemize gelen misafirler hem zeytini ve ürünlerini tatma hem de üretim süreçlerini yerinde gözlemleme imkanı bulacaklar" diye konuştu.

Uluslararası festival ve zeytin müzesi

Proje kapsamında düzenlenecek etkinlikler arasında ulusal ve uluslararası zeytin festivali, zeytinyağı tadım günleri, zeytin işleme atölyeleri ve eğitimler de bulunuyor. Ayrıca zeytin temalı turistik ürünlerin yer alacağı kafeterya, restoran ve hediyelik eşya dükkanları planlanıyor. Başkan Dalgıç, "Tirilye'de kamulaştırdığımız eski zeytinyağı fabrikasını, projemizin önemli bir parçası olarak hayata geçireceğiz. Burayı bir zeytin müzesine dönüştürerek ziyaretçilere tarihi bir deneyim sunmayı amaçlıyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mudanya, Zeytin Turizmi ile Marka Şehir Olma Yolunda - Son Dakika

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