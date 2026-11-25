Marmaris Kapalı Çarşı'nın üst örtülerinin kaldırılmasına yönelik işlemin yürütmesi mahkeme kararıyla geçici olarak durduruldu. Marmaris Grand Bazaar İş İnsanları Derneği Başkanı İlhan Taşkaya, belediye ile yapılan görüşmelerde mutabakata varılamadığını belirterek, "Bize yarım adım atılırsa biz on adım atmaya razıyız" dedi.

Marmaris Kapalı Çarşı'nın üst örtülerinin kaldırılmasına ilişkin hukuki süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Muğla 3. İdare Mahkemesi, dört esnafın Marmaris Belediyesi'ne karşı açtığı davada, çarşıdaki beş sokağın üstünün açılmasına yönelik işlemin yürütmesini geçici olarak durdurdu. Sinan Kırvar, Musa Yıldız, Süleyman Kuş ve Osman Tanrıverdi tarafından açılan davada, Tepe Mahallesi'ndeki 40, 42, 44, 47 ve 49 numaralı sokakları kapsayan belediye işleminin iptali talep edildi. Muğla 3. İdare Mahkemesi, 2026/1921 esas sayılı dosyada 24 Kasım 2026 tarihinde verdiği ara kararla, belediyenin savunması alınıncaya ve istenen belgeler inceleninceye kadar işlemin yürütmesinin teminat aranmaksızın durdurulmasına oy birliğiyle karar verdi. Mahkeme, Marmaris Belediyesine işlemin dayanağı olan idari kararları, gerekçeleri ve imar mevzuatına ilişkin belgeleri sunması için 30 gün süre verdi.

"Bir türlü mutabakata varamadık"

Mahkeme kararının ardından açıklamalarda bulunan Marmaris Grand Bazaar İş İnsanları Derneği Başkanı ve çarşı esnafı İlhan Taşkaya, belediye ile yürütülen görüşmelerin henüz sonuç vermediğini söyledi. Taşkaya, "Bir önceki gün belediye başkanıyla yaptığımız bir görüşme var. Görüşme çok sıcak bir ortamda geçmesine rağmen bir mutabakata varamadık. Çarşının üstünün açılması, onarım ve tadilat işleriyle ilgili beklentimiz de onayımız da vardı. Sadece mevcut üst örtü kaldırılırken yerine otomatik tente yapılmasını talep ediyoruz" dedi.

"Bir yıldır diyalog içindeyiz"

Yaklaşık bir yıldır belediye başkanıyla görüşmeler yürüttüklerini belirten Taşkaya, ortak bir projede buluşmak istediklerini ifade ederek "İsterdik ki ortak bir projeyle çıkalım, bunu esnafa anlatalım, esnafı ikna edelim ve bu davalar hiç açılmasın. Ancak esnaflar davalarını açtılar. Bize rağmen de açtılar. Biz hala umutluyduk. Bundan sonraki süreci bekleyip göreceğiz" diye konuştu.

Dernek olarak uzlaşmaya açık olduklarını vurgulayan Taşkaya; "Bize yarım adım atılırsa biz on adım atmaya razıyız. Bu işin çözülmesini istiyoruz. Umarım bir an önce çözülür, belediye de çalışmalarına devam eder ve bir an önce bitirir. Talebimiz budur" dedi.

Hukuki süreç devam ediyor

Muğla 2. İdare Mahkemesi de 14 Eylül 2026 tarihinde Kapalı Çarşı'nın üstünün açılmasına yönelik başka bir belediye işleminin iptaline karar vermişti. Son verilen yürütmeyi durdurma kararı ise kesin iptal niteliği taşımıyor. Mahkeme, belediyenin savunması ve ilgili belgelerin incelenmesinin ardından yürütmenin durdurulması talebini yeniden değerlendirecek.