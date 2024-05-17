Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Gençlerin 19 Mayıs Bayramını Kutladı - Son Dakika
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Yerel

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Gençlerin 19 Mayıs Bayramını Kutladı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Gençlerin 19 Mayıs Bayramını Kutladı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, gençlerin bayramını kutladı. Aras, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e doğum gününüz ne zaman diye sorduklarında 19 Mayıs demesinin sebebi asla prangalara boyun eğmeyen, bağımsızlığı için hep mücadele etmiş Türk Milleti’nin 19 Mayıs’ta tekrar küllerinden doğmasıdır" dedi.

17.05.2024 16:57  Güncelleme: 16:58
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, gençlerin bayramını kutladı. Aras, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e doğum gününüz ne zaman diye sorduklarında 19 Mayıs demesinin sebebi asla prangalara boyun eğmeyen, bağımsızlığı için hep mücadele etmiş Türk Milleti'nin 19 Mayıs'ta tekrar küllerinden doğmasıdır" dedi.

Başkan Aras, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı yayımladığı mesajla kutladı. Aras, mesajında şunları kaydetti:

"Ulusal Kurtuluş mücadelemiz, 1919 yılının 19 Mayıs günü Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla başladı. Binlerce yıllık şanlı geçmişe sahip Türk ulusu Çanakkale'nin hemen ardından Atatürk önderliğinde başka bir kahramanlık destanı yazarak dünya tarihini değiştirdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu'da bağımsızlık kıvılcımını yakmak için ayrıldığı İstanbul'a tekrar dönene kadar bu topraklar, yeryüzünde emperyalizme karşı verilmiş en büyük mücadeleye tanıklık edecek, yeni bir Cumhuriyet kurulacak ve kurulan Türkiye Cumhuriyeti tüm dünya mazlum devletlerinin umudu olacaktı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e doğum gününüz ne zaman diye sorduklarında 19 Mayıs demesinin sebebi de asla prangalara boyun eğmeyen, bağımsızlığı için hep mücadele etmiş Türk Milleti'nin 19 Mayıs'ta tekrar küllerinden doğmasıdır. Büyük önder Çanakkale'de yazdığı destandan sonra 19 Mayıs'ta yaktığı bağımsızlık ateşi ile Kurtuluş Savaşı'nı başlatmış ve dünya tarihini değiştirecek, mazlum ülkelere umut olacak büyük zaferi adım adım hazırlamıştır. 19 Mayıs'ta Samsun'da yanan meşale hala yanmakta, Atatürk'ün yolundan ilerleyen vatan evlatları tam bağımsız Türkiye için mücadelesini hala sürdürmektedir. Gelecek kuşaklar unutmamalıdır ki, barış, huzur ve güven içinde, özgür bireyler olarak yaşamaları, laik, demokratik cumhuriyetimizle mümkündür. Bu bayram, milletimizin kurtuluşunun yine milletimizin azmi ve kararıyla olacağına inananların günüdür. Bu bayram, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramıdır.

Bu duygularla, ülkemizin geleceği gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk şahsında tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum."

Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Ahmet Aras, Gençlik, Spor, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Gençlerin 19 Mayıs Bayramını Kutladı - Son Dakika

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