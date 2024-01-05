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Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum'da Sıcak Asfalt Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum'da Sıcak Asfalt Çalışmalarını Sürdürüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum'un Akyarlar, Gümüşlük, Geriş ve Turgutreis Mahalleri'nde 18 kilometre sıcak asfalt çalışmasını tamamladı. Gündoğan Mahallesi'nde ise 7 kilometrelik çalışma başlatıldı. Yalıkavak ve Bağla Mahallelerinde ise 8 kilometre sıcak asfalt çalışması yapılacak. Toplamda 26 kilometre sıcak asfalt çalışması gerçekleştirilecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum\'da Sıcak Asfalt Çalışmalarını Sürdürüyor
05.01.2024 - 15:11,  Güncelleme: 15:15
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum'un Akyarlar, Gümüşlük, Geriş ve Turgutreis Mahalleri'nde başlattığı 18 kilometre sıcak asfalt çalışmasını tamamlarken, Gündoğan Mahallesi'nde 7 kilometrelik çalışma başlattı.

Büyükşehir Belediyesi, il genelinde ihtiyaç duyulan ilçelerde alt ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Muğla'nın önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da, Büyükşehir Belediyesi 103 kilometre uzunluğunda kanalizasyon çalışması gerçekleştirmişti. Kanalizasyon çalışmalarının ardından ekipler bölgede sıcak asfalt çalışması başlattı.

Bodrum yarımadasında birçok faklı mahallede gerçekleştirilecek olan üstyapı çalışmaları 131 milyon 992 bin TL'ye mal olacak. Ekipler bu kapsamda Akyarlar, Gümüşlük, Geriş, Turgutreis Mahalleleri'nde 18 kilometre sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri Gündoğan Mahallesinde sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Gündoğan'da 7 kilometre sıcak asfalt dökümü yapılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gündoğan Mahallesi'nde başlattığı 7 kilometre sıcak asfalt çalışmasını tamamladıktan sonra Yalıkavak ve Bağla Mahallelerinde 8 kilometre sıcak asfalt çalışması gerçekleştirecek. Ekipler toplamda 26 kilometre sıcak asfalt çalışmasının yanı sıra kaldırım çalışması gerçekleştirecek.

Kaynak: ANKA
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