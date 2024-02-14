Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Turgutreis İleri Biyolojik Arıtma Tesisi\'ni Açtı... Osman Gürün: "Muğla İçin Çalışmaya Devam Edeceğiz"

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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum'un en büyük arıtma tesisi olan Turgutreis İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin açılışını yaptı. Açılışa katılan CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, "Ormanlarda verilen maden arama ruhsatlarını iyi biliyoruz. Bugün Muğla'ya aday olanların niyetlerini de çok iyi biliyoruz. Burası Muğla, yok öyle yağma. Biz bu kadim toprakları öyle kolay teslim etmeyiz. Lütfen ata topraklarımızı satmayalım sahip çıkalım" dedi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise "Yerel seçimlerde aday olanlar 'Muğla'da hiç altyapı yapılmadı' açıklaması yapmış, bilgi eksikliği olarak değerlendiriyor, vatandaşlarımızın özgür iradesine bırakıyorum. Bizler Muğla için çalışmaya, kültürü, tarihi, eşsiz güzellikleriyle özel olan bu şehre değer katmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük altyapı yatırımlarından biri olan ve Bodrum'un doğasının korunması açısından önem taşıyan Turgutreis İleri Biyolojik Arıtma Tesisi, Muğla Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Remzi Kazmaz, CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve mevcut Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bodrum Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi açılışında konuşan CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, şunları söyledi:

"İşte hizmet belediyeciliği tam olarak budur. Şu an Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Gürün'ün 2019'da verdiği sözü gerçekleştirmiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Biliyorsunuz ki bölgemizde hiçbir altyapı imkanı yoktu. Atık sular denize deşarj ediliyordu. Bu tesis sayesinde artık atık su sorunu kalmayacak. Bugün bizlere bu gururu yaşatan ve bayrağı en yukarıda bizlere teslim edecek olan Başkan Gürün'e teşekkür ederim."

CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Remzi Kazmaz da şöyle konuştu:

"Ne mutlu ki bana bugün burada efsane Başkanım Osman Gürün'ün yapmış olduğu bu tesisin açılışına katılmak nasip oldu. Tam 10 yıllık bir emekle yapıldı. Belediyeciliğin en önemli unsuru saydam ve halkın parasını çarçur etmeden yapmaktır. Osman Başkan hedefi yüksek tuttu. Ahmet Başkanımın da Muğla için gece gündüz çalışacağına eminim."

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve mevcut Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise şunları kaydetti:

"BİZLERİ ENGELLEMEK İSTESELER DE YAPTIĞIMIZ HİZMETLER KENDİLERİNE ÖRNEK OLSUN"

"Muğlamıza uzun yıllar hizmet etmiş sevgili başkanımız Osman Gürün Başkanım Bodrum'a önemli yatırımlar yaptı. Büyükşehir yasası ile Muğla'nın dört bir yanında altyapı kanalizasyon yol gibi eş zamanlı hizmetlere başladı. Özellikle bölgemizde önemli kanalizasyon çalışmaları yapıldı. 2020 yılında attığımız temel bugün sonuca ulaştı. Yaklaşık 4 yıldır yollarımız bozuldu, toz toprakla karşı karşıya kaldık. Bizler eleştirildik. Ancak bu hizmetlerle Bodrum tarihinde görülmemiş bir tesis ile buluştu. Ben bunun için sevgili başkanıma huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum. Bodrum ülkemizin misafir odasıdır. Biz Muğlamızı tertemiz pırıl pırıl misafirlerimize açacağız. Sayın başkanım çıtayı yükseğe koydu bizde bu bayrağı gece gündüz demeden daha yükseğe taşıyacağız. Rakiplerimizden görüyorsunuz, duyuyorsunuz sanki hizmet yapılmamış gibi açıklamalar yapıyorlar. Son 10 yılda bölgeden toplanan vergi 500 milyardan fazla. Ancak iktidar tarafından bu verginin binde 6'sı hizmet olarak yapıldı. Büyükşehir Belediyemiz yaklaşık 10 milyar yatırım yaptı. Bu hiçbir kuruş çarçur edilmeden mümkündür. Seydikemer'den Bodrum'a kadar en az 13 atıksu arıtma tesisi, kanalizasyon ve içme suyu tesisleri başta olmak üzere çok farklı yatırımlar yapıldı. Hükümet 20 yılda bu yatırımları gerçekleştirseydi farklı olurdu. Hükümet tarafından 63,5 milyon avro kredi onayı verilmedi. Bizleri engellemek isteseler de yaptığımız hizmetler kendilerine örnek olsun.

"SUYUMUZU, DOĞAMIZI KORUMAK İÇİN MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Bizler görevi devraldığımızda 13 ilçemizde aynı ciddiyet ve titizlikle çalışacağız. İhtiyaçlar sonsuz, imkanlar sınırlıdır. Sonsuz ihtiyaçları karşılamak için çok çalışacağız. Muğlamızı yağma ve talandan korumak üzere sayın Osman Gürün üzerine düşeni yapmaktadır. Hangi orman alanı turizm tesislerine tahsis edildi hangi orman alanına ÇED kararı çıktı gibi konuları kara kara düşünüyoruz. Yaşam hakkı olan suyumuzu, doğamızı korumak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Ormanlarda verilen maden arama ruhsatlarını iyi biliyoruz. Bugün Muğla'ya aday olanların niyetlerini de çok iyi biliyoruz. Burası Muğla, yok öyle yağma. Biz bu kadim toprakları öyle kolay teslim etmeyiz. Lütfen ata topraklarımızı satmayalım sahip çıkalım."

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, altyapının bir belediye başkanı için en riskli hizmetlerden biri olduğunu ve tüm riskleri alarak Muğla'da büyük bir altyapı yatırımını başlatmanın, bu yatırımları tamamlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Gürün, şunları dile getirdi:

"SON GÜNE KADAR HİZMET EDECEĞİZ"

"2014 yılında başlayan bu maceranın bu şekilde sonuçlanmasından çok büyük keyif alıyorum. Altyapı projeleri belediye başkanları için büyük risktir ki bu süreçte bazı şikayetler aldık. Yolların bozuk olması çukurlar gibi. Bodrum'u toz duman içinde bıraktığımız için özür dileriz ama başka çaremiz yoktu. Ancak biz evin içinde otururken ağır bir tadilata girdik. Evin tüm elektrik, su tesisatlarını değiştirdik. Bunu yaparken toz toprak olur ama bunun yapılması da lazım. Şimdiye kadar bu hizmetler yapılamadığından biz bunu yapmak zorundaydık. Hizmetin durması diye bir şey yok. Son güne kadar hizmet edeceğiz. Bodrum'da Turgutreis çok önemli bir yatırım ama başka tesisler de var. Gümbet-Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesislerini yeniledik ve kapasitelerini artırdık. Önümüzdeki dönem Ahmet Başkan'ım yeni isale hattı yapacak ve burada yeşil alan sulaması yapılacak. Bu çok büyük bir tasarruf. Tüm tesislerimizi ileri biyolojik arıtma yapacak şekilde projelendiriyoruz. Bodrumumuzda sürekli patlayan DSİ hatları seçimi, donanımı eksik ve yanlış yapılmış hatlar. Basınca dayanıksız hatlar. 3 binin üzerinde patlak oldu. Biz defolu malın ödemesini yapıyoruz ve dava sonucunda bunu almaktan vazgeçtiler. Biz de bu noktalarda bazı hatları yeniledik ve buradaki patlaklar yüzde 10'lara düştü. Barajlardaki suyun bitişi nedeniyle DSİ telaşlandı. CTP borularına dokunamıyoruz ancak mevcut sistemdeki basınç düzenlemeleriyle patlakları azaltmaya çalışıyoruz. 150 milyon TL'yi aşan bir yatırım yapıyoruz. Yaza kadar bu hizmeti sizlere sunacağız.

"YEREL SEÇİMLERDE ADAY OLANLAR 'MUĞLA'DA HİÇ ALTYAPI YAPILMADI' AÇIKLAMASI YAPMIŞ, VATANDAŞLARIMIZIN ÖZGÜR İRADESİNE BIRAKIYORUM"

Fransız Kalkınma Ajansı'ndan 230 milyon avroluk kredi için proje hazırladık ve kredi başvurusu yaptık. Hepsi uzmanlar tarafından incelendi. Kredi durumumuz için de uluslararası kredilendirme kuruluşu FITCH'den en yüksek not olan AAA aldık. Mali yapımızla dimdik ayaktayız. Sağlanan kredinin 63,5 milyon avrosu ile su altyapısını yenileyelim istedik. Patlak tamir edeceğimize yeni hat yapalım dedik. Ama kredi kullanımı için Cumhurbaşkanlığı tarafından uygundur imzası atılması gerekiyordu ancak maalesef atılmadı. 2020 Aralık ayından beri bekliyoruz. Aynı zihniyetle yerel seçimlerde aday olanlar 'Muğla'da hiç altyapı yapılmadı' açıklaması yapmış, bilgi eksikliği olarak değerlendiriyor, vatandaşlarımızın özgür iradesine bırakıyorum. Bizler Muğla için çalışmaya, kültürü, tarihi, eşsiz güzellikleriyle özel olan bu şehre değer katmaya devam edeceğiz."

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Bodrum'da, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına 2021 yılında başlanan Turgutreis İleri Biyolojik Arıtma tesisi tamamlanarak hizmete başladı. 250 bin nüfusa göre hitap edecek olan arıtma tesisi Turgutreis Mahallesi başta olmak üzere Akyarlar, Dereköy, Peksimet, İslamhaneleri, Bahçelievler, Karabağ ve Akçaalan mahallelerine hizmet edecek ve yapılan 110 kilometre kanalizasyon hattı Turgutreis Atıksu Arıtma Tesisi'ne bağlanacak. Turgutreis İleri Biyolojik Arıtma Tesisi güncel kurla 469 milyon 417 bin 388 TL'ye mal oldu.