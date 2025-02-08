Muğla Büyükşehir Belediyesi Depremzedelerle Dayanışma İçin Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muğla Büyükşehir Belediyesi Depremzedelerle Dayanışma İçin Bir Araya Geldi

Geniş Video İzle

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Hatay ve Malatya'da depremzedelerle bir araya gelerek dayanışma mesajı verdi. 6 Şubat depremlerinin ikinci yıldönümünde düzenlenen etkinliklerde çocuklara oyun etkinlikleri ve hediye dağıtıldı, mevlit yemeği verildi.

08.02.2025 15:02  Güncelleme: 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Aras, Hatay ve Malatya'da depremzedeler ile bir araya geldi

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıldönümünde afetzedeleri unutmadı. Bölgeye giden belediye ekipleri, dayanışma amacıyla, çocuklar için oyun etkinlikleri, hediye dağıtımı ve mevlit yemeği düzenleyerek depremzedelere destek oldu.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremin üzerinden iki yıl geçti. Depremin ilk gününden itibaren bölgede desteklerini sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, arama kurtarma ve insani yardım faaliyetlerini sürdürerek depremzedelerin yanında oldu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, depremin en çok etkilediği illerden Hatay ve Malatya'da depremzedeleri ziyaret ederek dayanışma mesajı verdi. Başkan Aras, depremde hayatını kaybeden vatandaşların da kabirlerini ziyaret ederek çiçek bıraktı ve dua etti.

Büyükşehir Belediyesi, Hatay'ın Arsuz ilçesinde 6 Şubat'ta hayatını kaybeden vatandaşlar anısına yaklaşık bin, Hatay'ın Defne ilçesinde ise yaklaşık beş bin kişilik mevlit yemeği düzenledi. Çocukları unutmayan Büyükşehir Belediyesi oyun etkinlikleri ve hediye dağıtımı da yaptı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediyesi Başkanlığı döneminde Hatay'ın Arsuz ilçesinde kurduğu konteyner kenti ziyaret etti. İlk etapta 12 aşeviyle başlayan destek, zamanla eklenen çadır ve tesislerle genişletilerek konteyner kent haline getirildi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ziyareti sırasında depremzedelerle bir araya gelerek onların taleplerini dinledi ve yerinde incelemelerde bulundu. Konteyner kentte barınma, gıda ve sağlık hizmetlerinin sürdüğünü belirten Aras, "Arsuz'da çalışmalarımıza başladık. Arsuz'da biz 2023'ün 7 Şubat'ında ilk bulunmuştuk ve orada bir konteyner kente giden bir süreç oldu. İlk gittiğimizde öncelikle vatandaşlarımıza arama kurtarma desteği vermiştik. Sonra arkasından insani yardımlara devam ettik. O dönem herkesin büyük bir teveccühüyle beraber herkes dişinden, tırnağından arttırdığı her şeyi gönderdi ve çok büyük bir destek sağlamıştık o dönem. Sonra o konteyner kente dönüştü ve bugün konteyner kentimizde yaklaşık 1500 kişilik bir alan oluşturduk. Aynı zamanda Malatya'da gitmiştik o zaman. Malatya'da da yine hem bir AŞ evi hem arkasından konteyner desteğimiz olmuştu. Yani yaklaşık 40 konteynerlik yeni bir destek sağlamıştık o bölgeye de. İki yıl sonra biz tekrar geldiğimizde, hem Arsuz'dan hem yine Hatay'dan bütün kardeşlerimizle, dostlarımızla burada tekrar kucaklaştık. Aşımızı paylaştık, dualarımızı paylaştık. Allah bir daha böyle acıları milletimize, vatanımıza göstermesin. Hep birlikte iki yıl önce kaybettiğimiz canlarımızı andık" dedi.

Hatay Arsuz'da konteyner kentte kalan Aylin Köse, "Çok teşekkür ediyoruz Muğla ekibine. Her şekilde, her konuda bize destek çıktılar diye, bugünümüze destek oldular diye. Enkazların altından çıktık, evlerimiz, her şeylerimiz gitti. Konteyner kentte yaşamakta olmamıza rağmen bize bu desteği verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Depremzede çocuk Hibada Suki, "Sizin sayenizde bütün çocuklar mutlu oldu. Evet bazen kötü anlar yaşadık ama onları siz unutturdunuz bize. Emeğinize sağlık, teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, İnsan Hakları, Yerel Yönetim, Ahmet Aras, Politika, Malatya, Deprem, Yerel, Yaşam, Çocuk, Hatay, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir Belediyesi Depremzedelerle Dayanışma İçin Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:31 VAR’da 5 dakika incelendi: Herkes Süper Lig’de iptal edilen bu golü konuşuyor VAR'da 5 dakika incelendi: Herkes Süper Lig'de iptal edilen bu golü konuşuyor
18:22 Ankara’da metronun yanı başındaki üstgeçidin son hali bu Ankara'da metronun yanı başındaki üstgeçidin son hali bu
17:57 Canlı anlatım İlk düdük çaldı Canlı anlatım! İlk düdük çaldı
16:51 Ege’de deprem fırtınası sürerken 3 kentimizde ürküten görüntü Ege'de deprem fırtınası sürerken 3 kentimizde ürküten görüntü
14:22 Trump’ın ateşkes planı Ukrayna’da deprem etkisi yarattı Trump'ın ateşkes planı Ukrayna'da deprem etkisi yarattı
07:20 Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası
02:24 Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü
00:35 Beşiktaş’ta istinat duvarı çöktü, 8 araç enkaz altında kaldı Beşiktaş'ta istinat duvarı çöktü, 8 araç enkaz altında kaldı
00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
00:01 Bıçaklı saldırıda yaralanan İtalyan şefin oğlu, yaşam savaşını kaybetti Bıçaklı saldırıda yaralanan İtalyan şefin oğlu, yaşam savaşını kaybetti
23:09 Bodrum FK’da Volkan Demirel’in koltuğu hemen doldu Bodrum FK'da Volkan Demirel'in koltuğu hemen doldu
23:08 Narin’in babasından Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz
23:01 Bungolav tatiline geldi, yol tartışmasında silahla vurularak öldürüldü Bungolav tatiline geldi, yol tartışmasında silahla vurularak öldürüldü
22:48 Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu
22:47 Trump’ın tepkisi bomba Time, Musk’ı başkanlık koltuğuna oturttu Trump'ın tepkisi bomba! Time, Musk'ı başkanlık koltuğuna oturttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 19:06:20. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediyesi Depremzedelerle Dayanışma İçin Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.