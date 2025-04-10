Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Vektörle Mücadele Hamlesi

Muğla Büyükşehir'den vektörle mücadele

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürütülen vektörle mücadele hizmetleri, bilimsel temelli ve çevre dostu yaklaşımlarla il genelinde kapsamlı bir şekilde devam ediyor.

Halk sağlığını tehdit eden vektör kaynaklı hastalıklarla mücadelede bilimsel yöntemleri esas alan, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir yaklaşım benimsen Muğla Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede yılın 12 ayı kesintisiz hizmet sunuyor; yaşam kalitesini artırmayı ve sağlıklı kentler hedefini kararlılıkla sürdürüyor.

6 hizmet birimiyle tüm il genelinde etkin mücadele

Bodrum, Fethiye, Marmaris, Menteşe, Milas ve Ortaca'da olmak üzere 6 hizmet birimiyle entegre vektör mücadelesi yürüten Büyükşehir Belediyesi, alanında uzman teknik kadrosu ve zararlı canlılarla mücadele konusunda yetkinlik belgesine sahip saha ekibiyle çalışmalarını dört ana başlıkta sürdürüyor: kültürel, fiziksel, biyolojik ve kimyasal mücadele.

Vatandaşlar bilgilendiriliyor, ortak mücadele güçleniyor

Büyükşehir Belediyesi, kültürel mücadele kapsamında; vatandaşların bilinçlendirilmesi ve mücadeleye aktif katılımı hedefliyor. Muhtarlıklar, AVM'ler, kahvehaneler, pazar yerleri ve ilkokullarda düzenlenen sunumlar ve dağıtılan bilgilendirme broşürleriyle, sivrisineklerin üreme alanları konusunda toplumsal farkındalık artırılıyor. Açıkta su birikintisi oluşabilecek kap, kova ve saksı altı tabaklarının kontrol edilmesi gibi basit önlemlerle, halk sağlığına katkı sağlanıyor.

Fiziksel ve biyolojik önlemlerle ekolojik denge gözetiliyor

Büyükşehir Belediyesi, fiziksel mücadele yöntemleriyle kimyasal madde kullanımını azaltarak çevresel etkileri en aza indirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, sivrisinek ve benzeri zararlıların üreme alanlarının ortadan kaldırılması amacıyla dere yatakları, sulama kanalları ve köprü altlarında temizlik ve ıslah çalışmaları yürütülüyor. Ayrıca bina altlarında biriken suların tahliyesi, çevrede biriken atık lastiklerin toplanması gibi uygulamalarla, vektör kaynaklı risklerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Kimyasal müdahale son çare

Kimyasal mücadele, entegre yöntemlerin sonuç vermediği alanlarda ve zararlının kontrol altına alınamadığı durumlarda son seçenek olarak uygulanıyor. Belediyede görevli 7 mesul müdür sertifikalı teknik personel, 236 uygulayıcı personel, 61 yeni araç ve destek ekibiyle birlikte tüm il genelinde koordineli bir şekilde hizmet veriliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi görevlisi Yüksek Kimyager Gönül Çelen Yanaral; "Vektörler, sivrisinek, karasinek, kene gibi hastalık taşıyan canlılardır. Sivrisinekler, kirli ve temiz durgun sularda üremektedir. Yıl boyunca vektöre mücadele ekiplerimiz, üreme kaynaklarını bularak, vatandaşlarımıza kaynağın ortadan kaldırılmasıyla ilgili bilgi vermektedir. Araç üstü soğuk sisleme uygulaması, yani ULEVE uygulaması, yaz sezonu boyunca, genellikle Mayıs ve Ekim ayları arasında, tüm araçlarımızla il genelinde yapılmaktadır. Diğer bir vektör grubu olan karasinekler, ağzı açık çöp, gübre, meyve çürükleri gibi organik atıklarda, bit, pire, kene ise dış parazit uygulaması yapılmamış, keçi, koyun, kedi, köpek gibi ev hayvanlarından kaynaklı üremektedir. Hayvanlarımızın kaplarını haftada bir kez temizleyelim, yenileyelim. Evlerimizin etraflarında ve mezarlıklarda, ağzı açık kap, kova ve testilerde su bulundurmayalım. Tabaklardan ve klimalardan kaynaklı biriken suları sık sık dökelim. Foseptik kapaklarımızı ve yağmur suyu biriktirdiğimiz su depo kapaklarımızı, sivrisinek giriş çıkışını engelleyecek şekilde düzeltelim. Çocuklarımızı ve sevdiklerimizi risklerden koruyabilmek için, hep birlikte sorumluluk almalıyız ve birlikte mücadele etmeliyiz" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, halk sağlığını korumak, çevreyi temiz tutmak ve doğayla uyumlu bir yaşam sürmek, Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak en büyük önceliklerinden birisi olduğunu ve vektörle mücadele çalışmalarını bilimsel yöntemler ve çevre dostu yaklaşımlar doğrultusunda yürütmeye devam ettiklerini açıkladı.