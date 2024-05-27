Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Milli Sporcuları Dünya Kupası'nda Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Milli Sporcuları Dünya Kupası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Milli Sporcuları Dünya Kupası\'nda Gümüş Madalya Kazandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün milli sporcuları Hazal Burun ve Emircan Haney, Güney Kore'nin Yecheon kentinde düzenlenen Dünya Kupası 2. ayağında takımları ile birlikte gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu.

27.05.2024 15:01  Güncelleme: 15:04
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün milli sporcuları Hazal Burun ve Emircan Haney, Güney Kore'nin Yecheon kentinde düzenlenen Dünya Kupası 2. ayağında takımları ile birlikte gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu.

Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmada, Emircan Haney, Batuhan Akçaoğlu ve Yağız Sezgin'den oluşan Makaralı Yay Erkek Takımı, çeyrek finalde Fransa'yı 235-232, yarı finalde ise Avustralya'yı 234-231'lik skorla yenerek finale yükseldi. Finalde Amerika Birleşik Devletleri'ne 235-233 yenilen takım, gümüş madalya kazandı.

Hazal Burun, Ayşe Bera Süzer ve Begüm Yuva'dan oluşan Makaralı Yay Kadın Takımı ise çeyrek finalde Meksika'yı 237-233, yarı finalde Güney Kore'yi 234-233 yenerek finale çıktı. Finalde Hindistan'a 232-226 yenilen takım, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Dünya Kupası 2. Ayak yarışmasında gümüş madalya kazanan Kadın ve Erkek takımlarını kutladı. Aras, milli takımı ve teknik ekibi tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Başkan Aras, Türkiye'yi ve Muğla'yı başarıyla temsil eden sporcular Hazal Burun ve Emircan Haney ile gurur duyduklarını belirtti. Bu başarıların tesadüf olmadığını vurgulayan Aras, sporcuları bugünlere hazırlayan Dr. Ejder Sözen'e de teşekkür etti.

Başkan Aras, "Okçularımızın milli takımla elde ettiği başarıların devamı gelecek" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Milli Sporcuları Dünya Kupası'nda Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Milli Sporcuları Dünya Kupası'nda Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika
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