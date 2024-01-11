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Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti'nden İHA'ya 4 ödül - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti'nden İHA'ya 4 ödül

Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Derneği'nin meslek ödülleri sahiplerini buldu. İhlas Haber Ajansı Muğla Muhabiri Bekir Tosun, 'Yılın Habercisi' ödülüne layık görüldü. Ayrıca İHA'nın Marmaris, Bodrum ve Menteşe muhabirleri de ödül aldı. Toplamda 41 ödülün verildiği törene Muğla Valisi İdris Akbıyık katılamadı.

Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti\'nden İHA\'ya 4 ödül
11.01.2024 - 20:20,  Güncelleme: 20:37
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- Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti'nden İHA'ya 4 ödül

İHA Muhabirine 'Yılın Habercisi' ödülü

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Derneği'nin meslek ödülleri sahiplerini buldu. Ödüller, Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan salonunda gerçekleşti. Organizasyonda ilk kez yılın habercisi ödülü verilirken, ödül İhlas Haber Ajansı Muğla Muhabiri Bekir Tosun'a Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün tarafından verildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gazeteciler Cemiyeti Derneği Seçici Kurul tarafından haber, haber fotoğrafı, röportaj, spor haberi, kent yazıları, grafik tasarım, çevre kategorilerinde toplam 41 ödül verildi. Ödül gecesine Vali İdris Akbıyık Ankara'da valiler toplantısında olduğu için katılamazken, yerine Vali Yardımcısı Murat Sarı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, CHP Muğla Milletvekilleri, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İlçe Belediye Başkanları ve STK temsilcileri katıldı.

İhlas Haber Ajansının 4 muhabiri ödüle layık görüldü

Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Derneği'nin Seçici Kurulu tarafından ilk kez bu yıl, yılın habercisi kategorisinde bir kişiye ödül verildi. Uzun yıllardır Muğla'da görev yapan İhlas Haber Ajansı Muhabiri Bekir Tosun'a yılın habercisi ödülünü Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün verdi. Gecede ayrıca İHA Marmaris Muhabiri Demet Kızıl, İHA Bodrum Muhabiri Hamdi Yörür ve Menteşe Muhabiri Mustafa Altar Zeyhan haber kategorisinde ödül aldı.

Gecede verilen ödüller ise şöyle:

Haber kategorisinde Ferdi Yavuz (Yenigün Gazetesi), M.Altar Zeyhan (İHA), Hamdi Yörürü(İHA), Çiçek Bozoğlu (Bodrum Gündem), Cavit Akgün (DHA), Emrullah Gök (FRT TV), Demet Kızıl (İHA).

Haber Fotografı kategorisinde Alirıza Akkır, Mehmet Can Meral, Volkan Yıldız.

Röportaj kategorisinde Vural Efecik, Osman Akça, Nevzat Çağlar Tüfekçi.

Spor haberciliği kategorisinde Sertaç Bayraktar, Berkay Göcekli, Ayşegül Ülkü, Sercan Ergin, Hüseyin Açar.

Kent yazıları kategorisinde Alp Arbak, Özcan Özgür, Özden Akgüç, Osman Kara.

Grafik tasarım kategorisinde Coşkun Doğan, Mete Sönmez, Duygu Kaplan, Damla Akyol, Güliz Karaoğlan, Nur Düzen.

Çevre haberciliği kategorisinde Durmuş Genç, Ömer Kundakçı, Esma Turan.

Genç Kalemler Özendirme Ödülü kategorisinde Ecem Kiriş, Mukaddes Yelin, Aziz Şahin, Özgür Erdeniz Kundakçı, Tuğba Kara, Onur Çadır.

Dijital Platformda yayın yapan kuruluşlar kategorisinde TV 48, FRT TV, Kent TV.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti'nden İHA'ya 4 ödül - Son Dakika
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