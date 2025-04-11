Muğla'da 10 Bin Ton Tıbbi Atık Güvenli Şekilde Bertaraf Edildi - Son Dakika
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Muğla'da 10 Bin Ton Tıbbi Atık Güvenli Şekilde Bertaraf Edildi

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Muğla Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçeden toplanan tıbbi atıkları lisanslı araçlarla sterilizasyon tesisine taşıyarak güvenli yöntemlerle 10 bin ton tıbbi atığı bertaraf etti. Her ay ortalama 125 ton atık bilimsel yöntemlerle imha ediliyor.

11.04.2025 16:16  Güncelleme: 16:21
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10 bin ton tıbbi atık bertaraf edildi

MUĞLA - Türkiye'nin en donanımlı tıbbi atık sterilizasyon merkezlerinden biri Muğla'da hizmet veriyor. Her ay ortalama 125 ton tıbbi atık çevreye zarar vermeden, bilimsel yöntemlerle bertaraf ediliyor.

10 bin ton tıbbi atık güvenli yöntemlerle bertaraf edildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçedeki sağlık kuruluşlarından toplanan tıbbi atıkları, lisanslı araçlarla sterilizasyon ve bertaraf tesisine ulaştırarak yüksek basınç ve sıcaklık yöntemiyle güvenli şekilde imha ediyor. Türkiye'nin en modern ve teknolojik altyapıya sahip tıbbi atık sterilizasyon merkezlerinden biri olan bu tesis, kurulduğu günden bu yana 10 bin tonun üzerinde tıbbi atığın bertaraf edilmesini sağladı.

Tesis, saatte 500 kilogram tıbbi atık bertaraf etme kapasitesiyle bölge için kritik bir çevresel sağlık altyapısı sunuyor. Sadece 2024 yılı içinde 600 ton tıbbi atık çevreye zarar vermeyecek şekilde imha edildi. Her ay ortalama 125 ton atık sterilize edilerek zararsız hale getiriliyor.

Bilimsel ve çevreci yöntemler kullanılıyor

Tıbbi atıkların taşınmasında lisanslı araçlar kullanılırken, bertaraf sürecinde atıklar yüksek basınç ve buhara maruz bırakılıyor. Sterilizasyonun ardından atıklar parçalanarak hacmi küçültülüyor ve evsel atık statüsüne getirilerek Menteşe Düzenli Depolama Tesisinde bertaraf ediliyor. İşlemlerin güvenilirliği, kimyasal ve biyolojik indikatörlerle düzenli olarak test ediliyor.

2024 yılında 600 ton atık bertaraf edildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nda çevre mühendisi olarak görev yapan Hadi Özer, yürütülen çalışmaları şu sözlerle aktardı: "Muğla Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Atık Sterilizasyon ve Bertaraf Tesisinde çevre sağlığını koruyan çalışmalar yapmaya devam etmekteyiz. Tıbbi Atık yönetim planına uygun olarak lisanslı araçlarla testimize getirilen tıbbi atıklar yüksek sıcaklık ve basınç altında testimizde bertaraf edilmektedir. Tesis kurulduğu günden itibaren 10 bin tıbbi atık bertaraf sağlanmıştır. 2024 yılında ise Bin 600 ton tıbbi atık bertaraf edilmiştir"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras çevre dostu yatırımların önemine dikkat çekti. Başkan Aras, tıbbi atıkların doğaya veya insan sağlığına zarar vermesini önlemin yalnızca teknik bir görev değil; aynı zamanda ahlaki bir sorumluluk olduğunu, 13 ilçenin tamamında faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarının atıkları, güvenli taşıma ve imha süreçleriyle bertaraf edildiğini ve bu çalışma sayesinde hem çevre kirliliğinin önüne geçildiğini açıkladı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da 10 Bin Ton Tıbbi Atık Güvenli Şekilde Bertaraf Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da 10 Bin Ton Tıbbi Atık Güvenli Şekilde Bertaraf Edildi - Son Dakika
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