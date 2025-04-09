Muğla'da Anket Tuzağı: 25 Bin TL Borç İddiası - Son Dakika
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Yerel

Muğla'da Anket Tuzağı: 25 Bin TL Borç İddiası

Zeynep Çalışkan, anket bahanesiyle dolandırıldığını ve icra ile 25 bin TL borçla karşılaştığını belirtti.

09.04.2025 11:37
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Muğla'da 'Anket Tuzağı' mağduru, 25 bin TL'lik borçla şoke oldu

Anket diye başladı, icra ile bitti

MUĞLA - Muğla'da yaşayan 39 yaşındaki Zeynep Çalışkan, yaklaşık 2 yıl önce iş yerine anket yapma bahanesiyle gelen kişiler tarafından kandırıldığını, sonrasında hakkında 25 bin TL'lik borç iddiasıyla icra işlemleri başlatıldığını söyledi. Çalışkan, bu süreçte birçok şehirde tekrar tekrar açılan davalarla uğraştığını ve 2 yıldır hukuk mücadelesi verdiğini belirtti.

Özel bir iş yerinde çalıştığını belirten Zeynep Çalışkan, olayın detaylarını anlatarak "İş yerime anket yapma bahanesiyle geldiler. Prim alacaklarını, ne kadar kişi yazarlarsa o kadar ödeme yapılacağını söylediler. İsim ve soyisim istediler, ben de yardımcı oldum. Bana bir evrak doldurttular ama formu ben doldurmadım, onlar isimleri kendileri yazarak doldurdular. Daha sonra öğrendim ki bu aslında bir İngilizce eğitim seti satışıymış. Hiçbir şekilde böyle bir seti almadım" dedi.

İlk olarak Ankara'dan açılan icra davasını durdurduklarını belirten Çalışkan, ardından farklı şehirlerde tekrar tekrar benzer davalarla karşılaştıklarını ifade ederek "İcra ilk Ankara'dan geldi, sonra Muğla'da tekrar açıldı. Onu da durdurduk. Daha sonra Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurmuşlar. Biz de aynı şekilde başvurumuzu yaptık. Fakat heyet, dolandırıcı firmayı haklı buldu. İcra yine açıldı, şu an yeniden uğraşıyoruz. İnternette de bu firma hakkında birçok şikayet var. Herkesi bu şekilde kandırıyorlar" şeklinde konuştu.

Kimlik bilgilerinin de sonradan usulsüz şekilde evraka eklendiğini öne süren Zeynep Çalışkan; "Benden T.C. kimlik numaramı istemişlerdi, o sırada vermemiştim. Daha sonra evrakın fotoğrafını bana yolladılar, T.C. numaram da yazılıydı. Yani sonradan eklemişler. Bunu da hakem heyetine bildirmemize rağmen hiçbir şey yapılmadı. Mağduriyetimiz sürüyor" dedi.

Çalışkan, dolandırıcılık şikayetlerinin arttığına dikkat çekerek "Avukatımla görüştüm, günde 800'e yakın icra dosyası açıyorlar. Bu bir dolandırıcılık sistemi ve hiçbir şekilde önlenmiyor. 4 yıldır bu sistemle uğraşan insanlar var internette. Mağduriyetimiz büyük, ama ilgilenen yok" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Yerel Haberler, Dolandırıcı, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Yerel, Muğla, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da Anket Tuzağı: 25 Bin TL Borç İddiası - Son Dakika

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