Muğla'da Çimento Fabrikası İçin Yeni İptal İmza Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika
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Muğla'da Çimento Fabrikası İçin Yeni İptal İmza Kampanyası Başlatıldı

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23.05.2025 14:26  Güncelleme: 15:22
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Muğla\'da Çimento Fabrikası İçin Yeni İptal İmza Kampanyası Başlatıldı
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Muğla'da çimento fabrikasının üçüncü Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunun iptali için başlatılan imza kampanyası, çevre aktivistleri ve köylüler tarafından destekleniyor. Daha önce iptal edilen ÇED raporlarına karşı verilen mücadelenin yeni aşaması olarak değerlendirilen bu süreçte, köylüler fabrikaya karşı tepkilerini dile getiriyor.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'da daha önce iki kez iptal edilen çimento fabrikasının üçüncü Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunun iptali için imza kampanyası başlatıldı. Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) üyesi Mustafa Tuncaelli, "Artık köylüler tam, 'çimento belasından kurtulduk' derken şimdi yeni bir şey daha öğrendik. Kasım ayında başladı o süreç. İptal edilmiş, iptali Danıştay'da onaylanmış olan ikinci ÇED raporunu tekrar bakanlık 'birkaç revize yaparsanız değerlendirmeyi alırız' diyor çimentoculara, onlar da bir çalışma yapıyorlar. "Revize ÇED" dedikleri, iptal edilmiş olan ikinci ÇED raporunun revize edilmiş halini tekrar karşımıza çıkardılar" dedi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Perşembe Pazarı girişinde imza kampanyası başlatan Deştin Çevre Platformu üyeleri ve köylüler, "revize" adı altında üçüncü ÇED'in hazırlanmasına tepki gösterdi. Toplanan imzalar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

"Üçüncü ÇED'in iptal edilmesini istiyoruz"

ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan MUÇEP üyesi Mustafa Tuncaelli, şunları söyledi:

"20 senedir Deştin'de kurulmak istenen çimento fabrikasına karşı bir mücadele var. Çimentocular hazırladıkları ÇED raporuna dayanarak gerçekleri de içermeyen, uydurulmuş, masa başında hazırlanan ÇED raporları ile orada çimento fabrikası yapmaya çalıştılar. Ona karşı köylülerin açtığı davalar sonucunda hem birinci ÇED iptal edildi, iptal edildiği için de aynı zamanda ruhsat iptal edildi. Fabrikanın kapısına kilit vuruldu. Hatta 1/5000 ölçekli imar planları da iptal edildi. Artık köylüler tam, 'çimento belasından kurtulduk, topraklarımız, köyümüz, zeytinliklerimiz, Deştin Çayı kurtuldu' derken şimdi yeni bir şey daha öğrendik. Kasım ayında başladı o süreç. İptal edilmiş, iptali Danıştay'da onaylanmış olan ikinci ÇED raporunu tekrar bakanlık 'birkaç revize yaparsanız değerlendirmeyi alırız' diyor çimentoculara, onlar da bir çalışma yapıyorlar. Revize ÇED dedikleri, iptal edilmiş olan ikinci ÇED raporunun revize edilmiş halini tekrar karşımıza çıkardılar. Kasım ayında bununla ilgili olarak Ankara'da bir İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısı yapıldı. O toplantıya katılan Deştin Çevre Platformu MUÇEP Menteşe Meclisi'nden bizler, köylüler, avukatlarımız, belediyeden yetkililer herkes, çimento fabrikasına karşı açıklamalarda bulundu. Bütün bunlara rağmen bu süreci sonlandırmayıp şimdi nihai ÇED'e dönüştüğünü görüyoruz. Nihai ÇED dediği, ÇED olumlu vermeden önceki aşama. Şimdi hazırladıkları ÇED raporunu askıya çıkardılar. 10 gün askıda kalacak. Bizlerde üçüncü ÇED'in iptal edilmesini istiyoruz. Bu askı süresinde görüşlerimizi ileteceğiz."

"Olmayan bir imar planı üzerşnde bir ruhsat almaları mümkün değil"

Bakanlıktan projeye "ÇED Olumlu" kararı verilmesi durumunda ne olacağına ilişkin soruyu Tuncaelli, şöyle yanıtladı:

"Zaten onların şu anki tüm çabası bu revize ÇED'i yani üçüncü ÇED'i onaylatmak. ÇED olumlu raporu alırlarsa, yapmak istedikleri şey şu hemen ardından belediyeye başvurarak, 'bize ruhsat verin' diyecekler. Ama o iş biraz zor. Çünkü 1/5000 ölçekli fabrikaya ait imar planı iptal edildi. Bu önümüzdeki ayda Menteşe Belediyesi tarafından 1/1.000'lik imar planı iptal edilecek. Böylece olmayan bir imar planı üzerinde bir ruhsat almaları mümkün değil. Onların yapacakları şu; bu ÇED'i çıkarmak, ondan sonra ruhsat için başvurmak. Bu arada da diğer problemleri çözmek. Fabrika bunu yapmaya çalışacak ama biz de buna izin vermek istemiyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Çimento Fabrikası İçin Yeni İptal İmza Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika

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