Muğla'da Depreme Dayanıksız 4 Okul Yıkıldı, Yeniden İnşa Ediliyor - Son Dakika
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Muğla'da Depreme Dayanıksız 4 Okul Yıkıldı, Yeniden İnşa Ediliyor

Muğla\'da Depreme Dayanıksız 4 Okul Yıkıldı, Yeniden İnşa Ediliyor

Muğla'da depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 4 okul Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Okullarda Afet Risk Yönetim Projesi kapsamında yıkıldı.

24.12.2024 21:53
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Muğla'da depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 4 okul Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Okullarda Afet Risk Yönetim Projesi kapsamında yıkıldı. Yenilenmesi için inşaat çalışmaları başladı.

Okullarda, öğrencilerin, öğretmenlerin ve personelin güvenliğini artırmak amacıyla yürütülen 'Afet Risk Yönetim Projesi' kapsamında, deprem incelemesi sonuçlarına göre riskli görülen Menteşe Bayır Ortaokulu, Marmaris Evren Pasa İlkokulu, Dalaman Şehit Emre Kargın Anadolu Lisesi ve Dalaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yıkımları tamamlandı.

Proje kapsamında 29 Ağustos'ta yüklenici firmaya yer teslimi yapılan 4 okul için inşaat çalışmaları başladı. Dalaman'a 24, sınıflı mesleki lisesi ile 24 sınıflı Anadolu Lisesi, Marmaris Armutalan'a 32 sınıflı ilkokul ve Menteşe ilçesine ise 16 sınıflı ortaokul inşa edilecek.

Tam donanımlı ve depreme dayanıklı olarak inşa edilecek olan bu okullarda, atölyeler de dahil olmak üzere çeşitli laboratuvarlar, müzik ve görsel sanatlar atölyesi, konferans salonu, çok amaçlı spor sahası, beden eğitimi salonu, badminton sahası, satranç sahası yapılacak. Kuru duvar sistemi ile yapılacak olan okulların her birinde ıslak zeminler haricinde poliüretan kaplama kullanılacak. Ayrıca okullarda ısıtma soğutma sistemi (VRF), yağmur toplama deposu gibi önemli detaylar da yer alacak. Tüm projelerde GES (Güneş Enerjisi Sistemi) panelleri ve araç şarj istasyonu bulunacak.

Okullarda Afet Risk Yönetim Projesi ile geleceğimiz olan çocuklarımızın daha güvenli ortamlarda eğitim alabileceğini söyleyen Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'e ve bakanlığa teşekkür ederek yapılan okulların hayırlı uğurlu olmasını diledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Depreme Dayanıksız 4 Okul Yıkıldı, Yeniden İnşa Ediliyor - Son Dakika

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