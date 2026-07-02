Muğla’da Kabotaj Bayramı coşkusu - Son Dakika
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Muğla’da Kabotaj Bayramı coşkusu

02.07.2026 01:34
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Muğla’nın Ortaca, Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Köyceğiz ilçelerinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi. Kutlamalarda denize çelenk bırakıldı, su sporları gösterileri ve yağlı direk yarışları yapıldı.

(MUĞLA) - Muğla'nın Ortaca, Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Köyceğiz ilçelerinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi. Kutlamalarda denize çelenk bırakıldı, su sporları gösterileri ve yağlı direk yarışları yapıldı.

Muğla'nın Ortaca, Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Köyceğiz ilçelerinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte yarışmalar yapıldı. Geleneksel yağlı direk yarışında, 4 yıldır bayrağı kimseye kaptırmayan Bayram Kara birinci oldu. Etkinliğe Ortaca Kaymakamı Muhammet Aktaş, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Marmaris'te tören, Atatürk Meydanı'nda çelenk sunumuyla başladı. Protokol üyeleri, şehitler anısına denize çiçek bıraktı. Körfezde römorkör, su sporları ve jet ski gösterileri yapıldı.

Bodrum'da da Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Törenin ardından protokol üyeleri denize açılarak deniz şehitleri anısına çelenk bıraktı. Etkinliklerde su sporları gösterileri yapıldı, Türk bayrağı açıldı.

Fethiye'de Beşkaza Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Protokol üyeleri daha sonra Fethiye Limanı'ndan tekneyle denize açılarak körfeze çelenk bıraktı.

Köyceğiz'de ise kortej yürüyüşüyle başlayan etkinliklerde yüzme, yağlı direk yarışları ile kano ve SUP gösterileri yapıldı. Dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi. Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, etkinliklerin yaklaşık 30 yıl aradan sonra yeniden düzenlendiğini ve gelecek yıllarda da sürdürüleceğini söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Muğla’da Kabotaj Bayramı coşkusu - Son Dakika

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