Muğla'da Okul Bahçelerine Oyun Alanları Çizildi

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Milli Eğitim Bakanlığı, çocukların geleneksel oyunlarla zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri amacıyla Muğla'nın Menteşe ilçesinde okul bahçelerine oyun alanları çizerek boyama işlemi gerçekleştirdi.

Menteşe ilçesine bağlı okullarda yapılan bu çalışma ile okul bahçeleri yeni ve renkli bir görünüme kavuştu. Geleneksel çocuk oyun alanlarının çizimi ve boyanması, öğrencilerin duygusal, ruhsal ve bedensel gelişimlerine uygun alanlar oluşturulmasını sağladı. Saklambaç, bezirganbaşı, ip atlama gibi oyunlar için hazırlanan alanlar, çocukların keyifle zaman geçirebilecekleri mekanlar haline getirildi.

Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bu anlamlı çalışmanın hayata geçirilmesini sağlayan Milli Eğitim Bakanlığı'na, Bakan Yusuf Tekin'e, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'a, Kaymakam Mehmet Eriş'e, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'a ve emeği geçen herkese öğrenciler adına teşekkür ediyoruz" ifadesi kullanıldı. - MUĞLA