Polis memuru Tayfun Baş şehit oldu - Son Dakika
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Polis memuru Tayfun Baş şehit oldu

14.06.2026 14:46  Güncelleme: 15:05
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Muğla’nın Menteşe ilçesinde KADES ihbarına müdahale ettiği sırada uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Tayfun Baş (32) için Muğla İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde KADES ihbarına müdahale ettiği sırada uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Tayfun Baş (32) için Muğla İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Şehit polis memuru Tayfun Baş için Muğla Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, il protokolü, emniyet ve jandarma personeli ile vatandaşlar katıldı.

Baş'ın Türk bayrağına sarılı naaşının tören alanına getirilmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve şehidin öz geçmişi okundu. Muğla Müftüsü Rüstem Can tarafından dua edildi.

Törende şehidin eşi Özlem Baş, kızı ve annesi tabuta sarılıp ağladı. Şehidin eşinin kızına "Baban melek oldu" sözleri törende duygusal anlara neden oldu.

Helallik alınmasının ardından şehit polis memuru Tayfun Baş'ın naaşı, defnedilmek üzere Denizli'ye uğurlandı. Aslen Aydın'ın İncirliova ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Baş'ın cenazesinin, eşinin isteği üzerine Denizli'de toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Polis memuru Tayfun Baş şehit oldu - Son Dakika

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