Muğla Kurşunlu Camii'nde İsmail Haneyye için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muğla Kurşunlu Camii'nde İsmail Haneyye için gıyabi cenaze namazı kılındı

Muğla Kurşunlu Camii\'nde İsmail Haneyye için gıyabi cenaze namazı kılındı

Muğla Kurşunlu Camii'nde, tüm Türkiye'de olduğu gibi İsmail Haneyye için Cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.

02.08.2024 17:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Kurşunlu Camii'nde, tüm Türkiye'de olduğu gibi İsmail Haneyye için Cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaza, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, il protokolü ve vatandaşların katılımı ile gerçekleşti.

Müftü Yardımcısı Erkan Saral, Cuma vaazında zalimlerin hazin sonlarının tarih boyunca hep aynı olduğunu belirterek, Gazze'de yaşanan katliamın mutlaka sona ereceğini ve faillerin yok olmaya mahkum olduğunu söyledi. Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı ise hutbesinde Tebbet suresinin mesajına dikkat çekti.

Sıcak havaya aldırış etmeyen Muğlalılar, Cuma namazı sonrası Kurşunlu Camii bahçesini doldurdu. Müftü Yaşar Çapçı, İran'da uğradığı hain suikast sonrasında şehit olan İsmail Haneyye ve tüm Gazze şehitlerine Allah'tan rahmet diledi. Çapçı, Filistinlilere şifa dileklerini ileterek, İsrail'in savaş ve insanlık suçu işlediğini vurguladı. Zulüm ile abad olmanın mümkün olmadığını belirten Çapçı, konuşmasının ardından gıyabi cenaze namazını kıldırdı.

Cemaat, İsmail Haneyye başta olmak üzere tüm şehitlerin gıyabında saf tutarak namazı eda etti. Namazın ardından Menteşe Müftüsü Dr. Ertuğrul Akın tarafından yapılan dua ile program sonlandırıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Türkiye, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla Kurşunlu Camii'nde İsmail Haneyye için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:12 Suikasta uğrayan Hamas lideri Haniye toprağa verildi Suikasta uğrayan Hamas lideri Haniye toprağa verildi
13:59 Kriz onları da vurdu Türkiye’nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti
13:21 Türkiye’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı
12:15 AYM: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı kuralları iptal edildi AYM: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bazı kuralları iptal edildi
10:02 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı
13:46 Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya’ya elendi Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya'ya elendi
12:18 Az kalsın sakatlanıyordu Arda Güler, yürekleri ağza getirdi Az kalsın sakatlanıyordu! Arda Güler, yürekleri ağza getirdi
12:07 MasterChef Türkiye’de Kaan’ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti MasterChef Türkiye'de Kaan'ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti
12:04 19 Ağustos’ta başlıyor Fındık alım fiyatları belli oldu 19 Ağustos'ta başlıyor! Fındık alım fiyatları belli oldu
11:58 Sığınmacılar, Yerlikaya’nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi Göç İdaresi’nden açıklama var Sığınmacılar, Yerlikaya'nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi? Göç İdaresi'nden açıklama var
10:52 Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ’’Çığlık atan kadın’’ mumyası, bilim adamlarını şaşırttı Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ''Çığlık atan kadın'' mumyası, bilim adamlarını şaşırttı
10:19 Avrupa’daki temsilcilerimiz 3’te 3 yaptı İşte güncel ülke puanı sıralaması Avrupa'daki temsilcilerimiz 3'te 3 yaptı! İşte güncel ülke puanı sıralaması
10:07 Amerika’nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı Amerika'nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı
09:50 Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos’ta yapılacak Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 18:08:28. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla Kurşunlu Camii'nde İsmail Haneyye için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement