Muğla Milletvekili, Atatürk Stadı\'nın yıkımıyla ilgili açıklama yaptı

(MUĞLA) - CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, yıkımı devam eden Atatürk Stadı'nın önünde yaptığı açıklamada " Türkiye'nin profesyonel liglerde takımı bile bulunmayan illerinde modern statlar yapılırken Muğla'ya neden böyle bir stat yapılmıyor" diyerek Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı göreve çağırdı.

Bu sezon TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek olan Muğlaspor, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle tribünleri yıkılan stat nedeniyle maçlarını Denizli'de oynayacak. Statta yıkım çalışmaları sürerken Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, bugün düzenlediği basın toplantısında maçların maliyet açısından sıkıntıya da gireceklerini belirterek destek istedi.

"Sahamız olmasa da biz şampiyon olmak durumundayız"

Kıyanç, şöyle konuştu:

"Deprem yönetmeliğinden dolayı yıkılma durumunda kaldı. Çelik tribünle ilgili çalışma yapıldı, proje hazırlandı. Şu anda en son ödenek aşamasındaydı. Ödeneğin aktarılması durumunda hızlı bir şekilde ihalesi yapılacak ve bu stadın tamamlanacağını biliyoruz. Süreci sürekli takip ediyoruz. Ödenek aktarılmadığı müddetçe sürecin bundan sonraki kısmının hızlanması mümkün değil. Bizler hiçbir konuda yılmayacağız. Sahamız olmasa da biz şampiyon olmak durumundayız. Biz kalktık, Denizli'ye gittik. Denizlispor Kulüp Başkanı sağ olsun bizi ağırladı, tesislerini gezdik. Fikstür çekiminde Denizli'yi gösterdik. Aynı zamanda Fethiye alternatif saha olarak gösterildi. Bodrum'da stat Süper Lig takımı olduğu için tahsisliydi, bize verilmesi mümkün değildi. Fethiyespor'la yaptığımız görüşmede onların da tribün ile ilgili sorunları olduğunu ve bizim orada oynamamızın doğru olmayacağını, sıkıntı yaratacağını söylediler. Diğer statların hiçbiri de 3. Lig standartlarına uygun değil. Dolayısıyla bize en yakın, rahat oynayabileceğimiz saha, Denizli Atatürk Stadyumu görünüyordu. Biz de bu doğrultuda fikstür çekimlerini yaptık.

"Her Denizli'ye gidip gelişimizde maliyeti 250- 300 bin lira"

Aynı zamanda takdir edersiniz ki deplasman giderleri diye bir şey var. Şu anda iç saha da deplasman oldu. Yani bu işin özel güvenliği, oteli, yemeği, gitmesi gelmesi, taraftarı, her Denizli'ye gidip gelişimizde maliyeti 250- 300 bin lira. Düşünün ki 8 maç oynadınız, 2,5 milyon gibi hiç hesapta olmayan bir bütçe. Daha önemli, taraftarımız yok. Ne kadar taraftar taşıyabileceğiz ki oraya? Ancak 250- 300 taraftar taşıyabiliriz. 4- 5 hafta gibi deplasman görünüyor ama süreç uzarsa ilk devrenin tamamında yaklaşık 15 maçın hepsini deplasmanda oynayacağız gibi görünüyor. Ama bizim hedefimiz 8 ya da 9'uncu hafta içerideki maça denk gelecek şekilde en azından tribünün bir tarafının bitirilmesi için bir çaba içerisinde olacağız. Bu doğrultuda sürekli bir baskı uyguluyoruz, ısrarcıyız. İnşallah bu hafta içerisinde sonuç alacağımızı, ödeneğin aktarılması ile ilgili devamında da yine oturacağız. Çünkü ruhsat süreci var, belediyeye rica edeceğiz, ihale süreci var, onu hızlandırmak için Vali Bey'e rica edeceğiz. Daha işimiz çok. Geçen yıl transfer yapıyorduk, bu yıl her şeyi yapıyoruz. Her şeye zaman ayırıyoruz, her şeye koşturuyoruz, koşturmak zorundayız. İnşallah bu süreci en az zararla atlatacağız."

"Muğla'daki bütün futbol severler Muğla'ya yakışır bir stat istiyor"

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan'da yıkımı devam eden statta açıklamalarda bulundu. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na seslenen Özcan, şunları söyledi:

"Muğlaspor'un daha önce maçlarını oynadığı Muğla Atatürk Stadyumu hakkında depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı çıkmıştı. Şu an stadı yıkmadan geçici bir çelik tribün yapılmasıyla sorun çözülmeye çalışılıyor. Sonuçta bugün liglerin başlamasına sayılı günler kala, Muğlasporun 3. Lig maçlarını oynayabileceği Muğla'da bir stadı yok. Maçlarımızı bizi ev sahibi olarak kabul eden Denizlispor taraftarı ile Denizlispor'un sahasında oynayacağız. Bu da kulübümüze mali bir külfet getirecek, taraftarlarımız Denizli'ye gitmekte zorlanacak. Ayrıca kulübümüz stadı olmadığı için stattaki reklam gelirlerinden mahrum olacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na buradan sesleniyorum, Türkiye'nin profesyonel liglerde takımı bile bulunmayan illerinde modern statlar yapılırken Muğla'ya neden böyle bir stat yapılmıyor? Bakanlığı göreve çağırıyoruz. Muğla'daki bütün futbol severler Muğla'ya yakışır bir stat istiyor. Her konunun takipçisi olduğu gibi de bu konunun da takipçisi olmaya devam edeceğiz."