Datça 7. Badem Çiçeği Festivali sona erdi

Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen 7. Badem Çiçeği Festivali, konserlerden yarışmalara uzanan renkli etkinliklerin ardından sona erdi. Festivalin final gününde çiftçi ve yemek yarışmalarında dereceye girenler ödüllerini aldı.

Badem çiçeklerinin kokusuyla süslenen Datça sokaklarında gerçekleştirilen festivalde üreticiler geleneksel çiftçi yarışmalarında hünerlerini sergiledi. Belediyenin organizasyonuyla düzenlenen 'En Hızlı Badem Kırma, En İri Badem ve En Bakımlı Bahçe' yarışmalarında kıyasıya rekabet yaşandı. Her kategoride birinci olanlara yarım altın, ikinci olanlara çeyrek altın, üçüncü olanlara ise gram altın verildi.

En Bakımlı Bahçe yarışmasında Ferdi Bıçak birinci, Ummuhan Yılmaz ikinci, Ergin Ok üçüncü olurken; En İri Badem yarışmasının kazananı yine Ferdi Bıçak oldu. Dicle Ok ikinci, Ayça Aydın Karaman üçüncü sırayı aldı. En Hızlı Badem Kırma yarışmasının finalinde ise Hicran Damarlı 2 dakikada 58 badem kırarak birinci oldu. Dicle Ok 53 bademle ikinci, Nihal Karabaş ise 48 bademle üçüncü sırada yer aldı.

Festival kapsamında Palamutbükü Mahallesi'nde düzenlenen ödüllü yemek yarışmasında yöresel lezzetler yarıştı. Zeytinyağlı kategorisinde İnnecik Kavurması ile Gül Karabaş birinci olurken, Türkan Kılınç Sarı Ot yemeğiyle ikinci, Nursen Demir Dalleme ile üçüncü oldu. Ana yemek kategorisinde Begüm Ermiş Gara Sokkan ile birinci, Defne Uysal Hannuz Ceplemesi ile ikinci, Emre Kılıç Bedel Sote ile üçüncü seçildi. Tatlı kategorisinde Şükran Ok Kaşık Helvası ile birinci olurken, Türkan Kılınç Çıtırmak ile ikinci, Lidya İlhan Pelize tatlısıyla üçüncü oldu. Birincilere yarım altın, ikinci ve üçüncülere küçük ev aletleri verildi.

Festival süresince ilçenin farklı mahallelerinde konserler düzenlendi. Palamutbükü'nde Gocaman Trio, Rampapa ve Şahin Açıkgöz sahne alırken, Reşadiye'de Umut, Gökay, Doğa ve Nikoletta konserleri gerçekleşti. Datça merkezde ise Yayla Trio'nun sahne aldığı kapanış konseri ve yapılan konuşmalarla festival sona erdi. - MUĞLA