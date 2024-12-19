Muğla'nın Genç Kaşifi Geri Dönüşümle Araçlar Tasarlıyor - Son Dakika
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Yerel

Muğla'nın Genç Kaşifi Geri Dönüşümle Araçlar Tasarlıyor

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Onur Adıyaman, evinde geri dönüştürülebilir malzemelerle araçlar üreterek ilham veriyor.

19.12.2024 13:00
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Muğlalı genç kaşif geri dönüşümle gelecek inşa ediyor

MUĞLA - Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Madenler Mahallesi'nde yaşayan 27 yaşındaki Onur Adıyaman, evinin garajında ürettiği el yapımı araçlarla dikkat çekiyor. Teknolojiye olan ilgisiyle çevresindekilerin takdirini kazanan genç kaşif, go-kart, pervaneli bisiklet ve el yapımı chopper gibi birbirinden farklı araçları kendi imkanlarıyla tasarlayıp hayata geçirdi.

Adıyaman, tamamen geri dönüştürülebilir malzemeler kullanarak ürettiği araçlarla çevre bilincine de katkı sağlıyor. Kendi azmi ve öğrenme isteği sayesinde bu araçları yapmayı başardığını belirten Adıyaman, "Küçük bir garajda bile büyük hayaller kurabilir ve bunları gerçekleştirebilirsiniz. Üretim sürecinde en büyük destekçim kendi merakım ve azmim oldu" ifadelerini kullandı.

Adıyaman, tasarladığı araçların yapım aşamalarını sosyal medya üzerinden paylaşarak birçok kişiye ilham vermeyi amaçlıyor. "Araç yapma amacım sadece hobi değil, aynı zamanda bilgi ve tecrübe paylaşımı" diyen genç kaşif, projeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Makinalara ve içten yanmalı motorlara olan ilgisinin 12 yaşında başladığını söyleyen Adıyaman, ilk olarak motorlu bir bisiklet tasarladığını ve bisikletine bir pervane eklediğini belirtti. "İlk makinem motorlu bir bisikletti. Daha sonra bu deneyimimi geliştirerek pervaneli bir bisiklet tasarladım. Bu, aslında uçak yapma hayalime giden yolda bir başlangıçtı. Pervane mühendisliği oldukça teknik bilgi gerektiriyor, bu nedenle bu alanda tecrübe kazanmak için bu projeyi gerçekleştirdim" dedi.

Muğla\'nın Genç Kaşifi Geri Dönüşümle Araçlar Tasarlıyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'nın Genç Kaşifi Geri Dönüşümle Araçlar Tasarlıyor - Son Dakika

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