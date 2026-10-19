Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2026-2027 akademik yılını 40 bin öğrenciyle açtı

2027 eğitim öğretim yılı Akademik Açılış Töreni, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) 15 Temmuz Salonu'nda gerçekleştirildi. Törende konuşan MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, üniversitenin yeni eğitim öğretim yılına 40 bin öğrenci, bin 732 akademik ve bin 200 idari personelle başladığını belirterek devam eden yatırımlar, bilimsel başarılar, ulusal sıralamalardaki konum ve kentle yürütülen iş birlikleri hakkında bilgi verdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı Akademik Açılış Töreni, AKM 15 Temmuz Salonu'nda düzenlendi. Akademik ve idari personelin yanı sıra davetlilerin katıldığı törende konuşan Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar, yeni akademik yılın üniversite ve yükseköğretim sistemi için hayırlı olmasını diledi.

Üniversitenin fiziki yatırımlarından akademik performansına, öğrenci memnuniyetinden toplumsal katkı çalışmalarına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Kaçar, MSKÜ'nün hem bilimsel üretimini artırmayı hem de Muğla ile bütünleşen bir üniversite olma özelliğini güçlendirmeyi hedeflediğini ifade etti.

"Üniversitemiz 40 bin öğrenciyle yeni yıla başladı"

Üniversitenin mevcut durumu hakkında bilgi veren Rektör Kaçar, "Kıymetli misafirler, sözlerime başlarken yeni akademik yılın başta üniversitemiz olmak üzere tüm yükseköğretim sistemimiz için hayırlı ve bereketli olmasını dilerim. Üniversitemiz 2026-2027 eğitim öğretim yılına 40 bin öğrenci, bin 732 akademik ve bin 200 idari personelle başlamıştır" dedi.

İlahiyat fakültesi inşaatı önümüzdeki yaz tamamlanacak

Üniversitenin fiziki yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Kaçar, son bir yılda bütçeye ek yük getirmeden İlahiyat Fakültesi binasının inşaatına başladıklarını belirtti. İnşaatın önümüzdeki yaz başında tamamlanmasının hedeflendiğini kaydeden Kaçar, Diş Hekimliği Fakültesi binasına ilişkin hukuki sürecin de tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti.

Diş Hekimliği Fakültesi binasının ikinci etap ihalesi için hazırlıkların tamamlandığını belirten Kaçar, projenin bir yıl içerisinde sonuçlandırılmasını ümit ettiklerini söyledi. Milas Veteriner Fakültesi bünyesinde hayata geçirilen Hayvan Hastanesi projesine de değinen Kaçar, kamu kaynaklarıyla yapımına başlanan hastanenin hem Muğla bölgesindeki veteriner sağlık hizmetlerini güçlendireceğini hem de öğrencilerin uygulamalı eğitim imkanlarını artıracağını dile getirdi.

Milli teknoloji atölyesi 7/24 hizmet veriyor

Araştırma Laboratuvarları Merkezi bünyesinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu desteğiyle kurulan Milli Teknoloji Atölyesi hakkında da bilgi veren Kaçar, atölyenin öğrencilere laboratuvar imkanı sunduğunu ve teknoloji yarışmalarına hazırlanan öğrenciler için önemli bir platform olduğunu belirtti. Milli Teknoloji Atölyesi'nin 7 gün 24 saat hizmet verdiğini kaydeden Kaçar, üniversitenin bilimsel ve teknolojik altyapısını geliştirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Fethiye ve Bodrum'daki yurt yatırımları

Öğrencilerin barınma ihtiyaçlarına yönelik yatırımlara da değinen Kaçar, Fethiye kampüsünde hayırsever Nail Şal ve ailesi tarafından yaptırılan kız yurdunun kısa süre içerisinde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü envanterine alınarak hizmete gireceğini söyledi. Nail Şal ve ailesine teşekkür eden Kaçar, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Bodrum'da yaptırılan yurdun da en geç ara dönemde hizmete açılmasının planlandığını belirtti.

Bodrum'daki üniversite birimlerinin önümüzdeki yıldan itibaren daha cazip hale geleceğini ifade eden Kaçar, dört yıldır uyum içerisinde çalıştıkları Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı ailesine teşekkür etti.

Öğrenci memnuniyetinde 126 devlet üniversitesi arasında 15'inci sırada

Üniversitenin ulusal sıralamalardaki performansına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kaçar, (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ARDEB performansında Türkiye'deki ilk 50 üniversite arasında yer aldıklarını belirterek alınacak tedbirlerle bu sıralamayı daha da iyileştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Muğla'nın öğrenci dostu şehir olma özelliğine paralel olarak üniversitenin de öğrenci memnuniyetinde önemli bir konumda bulunduğunu belirten Kaçar, 2026 yılı öğrenci memnuniyet anketinde 126 devlet üniversitesi arasında 15'inci, mezun memnuniyeti anketinde ise 11'inci sırada yer aldıklarını kaydetti.

Tıp Fakültesi öğrencilerinin Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda (TUS) ön sıralarda yer aldığını ifade eden Kaçar, Stanford listesinde yer alan üniversite akademisyenlerinin sayısının da arttığını söyledi. Geçen yıl listede sekiz akademisyenin bulunduğunu, bu yıl ise sayının dokuza yükseldiğini belirten Kaçar, başarı gösteren akademisyenleri tebrik etti.

Bilimsel yayın sayısında yüzde 50'ye yakın artış

Üniversitede iki yıl önce uygulanmaya başlanan atama ve yükseltme kriterlerinin bilimsel üretime olumlu yansıdığını ifade eden Kaçar, Web of Science kapsamındaki yayın sayısında yüzde 50'ye yakın artış yaşandığını bildirdi. Yayın sayısındaki artışın yıl sonuna kadar daha da yükselmesini beklediklerini belirten Kaçar, bu tür kriterlerin üniversitenin ulusal ve uluslararası sıralamalardaki konumunu korumasına ve geliştirmesine katkı sağladığını dile getirdi. Kaçar, bir üniversiteyi önemli kılan unsurların toplumsal katkı, akademisyenlerin nitelikli yayınları, projeleri ve öğrencilere sunulan akademik, kültürel ve sanatsal ortamlar olduğunu vurguladı.

"Fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür"

Üniversitenin başarılı bir kurum olarak varlığını sürdürebilmesinin farklılıkların uyum içerisinde bir arada bulunmasına bağlı olduğunu belirten Kaçar, bu uyumun korunmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği "fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür" anlayışının önem taşıdığını ifade etti.

Üniversitenin yalnızca nitelikli öğrenciler yetiştirmeyi değil, aynı zamanda nitelikli bilimsel çıktılar üretmeyi de görev edindiğini belirten Kaçar, akademik çalışmaların ve araştırma projelerinin geliştirilmesine yönelik çabaların sürdüğünü kaydetti.

MSKÜ, Cop31'de 11 projeyle yer alacak

Üniversitenin uluslararası bilimsel etkinliklerdeki çalışmalarına da değinen Kaçar, MSKÜ'nün 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenleneceğini belirttiği Uluslararası İklim Zirvesi COP31'de 11 projeyle Yükseköğretim Kurulu standında yer alacağını söyledi. Üniversitenin bilimsel birikimini ulusal ve uluslararası platformlara taşımayı önemsediklerini belirten Kaçar, araştırma ve proje faaliyetlerinin üniversitenin gelişimindeki rolüne dikkat çekti.

"Üniversitemiz Muğla ile iç içe"

Üniversitenin kentle bütünleşen bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Kaçar, "Kıymetli konuklar, üniversitemiz bir fildişi kule değil, Muğla ile iç içe" ifadelerini kullandı.Bilim İletişim Ofisi aracılığıyla bilimi şehirle buluşturduklarını belirten Kaçar, 2025 yılından bu yana düzenlenen Bilim Kafe söyleşileri, çocuk atölyeleri ve kültürel programlarla doğrudan vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi. Toplumsal Katkı Koordinatörlüğünün üniversiteyi Muğla kırsalıyla buluşturduğunu kaydeden Kaçar, üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Tazelenme Üniversitesi sayesinde 60 yaş üstü Muğlalıların yıllardır entelektüel ve kültürel açıdan kendilerini geliştirme imkanı bulduğunu ifade etti.

Muğla'nın turizm master planı üzerinde çalışılıyor

Muğla'daki kamu kurum ve kuruluşlarıyla iyi ilişkiler içerisinde olduklarını belirten Kaçar, Muğla Büyükşehir Belediyesinin himayesinde yürütülen Muğla Turizm Master Planı'nın üniversitenin akademisyenleri tarafından hazırlandığını söyledi. Aksaz Deniz Üssü ile kapsamlı bir protokol hazırlığında olduklarını da açıklayan Kaçar, protokol kapsamında iki kurum arasında sosyal ve kültürel alanlarda iş birliği projelerinin gerçekleştirilmesinin planlandığını bildirdi.

Bin 400 öğrenci programlardan yararlanacak

Üniversitenin öğrencilerin çalışma hayatına katılımını destekleyen programlara da değinen Kaçar, İş Kurumu İl Müdürlüğü ile İşgücü Uyum Programı ve İş Kurumu Gençlik Programı'nın birlikte yürütüldüğünü belirtti.

Bu yıl bin 400 öğrencinin söz konusu programlardan yararlanacağını ifade eden Kaçar, programların öğrencilerin çalışma hayatına ilişkin deneyim kazanmalarına katkı sunduğunu söyledi.

Kaçar, konuşmasının sonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na teşekkür ederek yeni akademik yılın üniversite, öğrenciler ve tüm yükseköğretim camiası için hayırlı olmasını diledi.