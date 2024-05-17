Muğla Valisi İdris Akbıyık 19 Mayıs\'ı Kutladı

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Muğla Valisi İdris Akbıyık '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' nedeniyle yayımladığı mesajında, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan ve işgal kuvvetlerine karşı milli mücadeleyi düzenleyen Mustafa Kemal Atatürk'ün milletiyle bütünleşerek bu kutlu mücadeleyi zafere ulaştırdığını açıkladı.

Vali Akbıyık, "Kurmuş olduğu çağdaş Türkiye Cumhuriyeti ile tarihimizde ölümsüz bir yer kazanan, bağımsızlık ve özgürlüğü kendi karakteriyle bütünleştiren Mustafa Kemal Atatürk'e olan ebedi bağlılığımızı, ilke ve inkılaplarına olan sarsılmaz inancımızı yeniden tazeliyoruz. Büyük Önder'in böylesine zor bir mücadeleyle kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni ülkemizin ümidi, geleceğimizin teminatı gençlerimize emanet etmiş olması ve bugünün "19 Mayıs Gençlik Bayramı" olarak kutlanmasını istemesi çok anlamlıdır. Bugünkü gençlerimizin de kendilerine emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti'ni, geçmişten alacakları güç ve ilhamla daha da büyütmek, güçlendirmek ve dünya üzerindeki uygarlık mücadelesinde hak ettiği yeri almasını sağlayarak, gelecek nesillere en iyi şekilde teslim etmek en başta gelen görev ve sorumluluğudur. Milletimizin birlik ve beraberliğinin, ülkemizin bölünmez bütünlüğünün muhafaza edilmesi, devletimiz ve demokratik rejimimize inancımızı her halükarda azim ve kararlılıkla muhafaza edecek ve bu kutsal emaneti sonsuza kadar taşıyacak olan, Ulu Önder'in "Ey Türk istikbalinin evladı" diye seslendiği kişiler sizlersiniz. Bu duygu ve düşüncelerle siz sevgili gençlerimiz ve aziz milletimizin "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı"nı kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını saygıyla, şükranla anıyorum" dedi. - MUĞLA