Muğla ve Aydın Büyükşehir Belediyeleri Deniz Otobüsü Seferlerini Başlatıyor - Son Dakika
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Muğla ve Aydın Büyükşehir Belediyeleri Deniz Otobüsü Seferlerini Başlatıyor

Muğla ve Aydın Büyükşehir Belediyeleri Deniz Otobüsü Seferlerini Başlatıyor

Muğla ve Aydın Büyükşehir Belediyeleri, Bodrum-Turgutreis-Didim ve Fethiye-Marmaris güzergahlarında deniz otobüsü seferlerini başlatıyor. Açılış töreni CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından yapılacak.

28.06.2024 14:44  Güncelleme: 14:45
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Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Bodrum-Turgutreis- Didim ve Fethiye- Marmaris seferleri ile denizlerde başlatacağı Deniz Otobüsü Seferleri hizmeti açılışını CHP Genel Başkanı Özgür Özel yapacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile 1 Temmuz Kabotaj Bayramı'nda başlayacak Bodrum Turgutreis- Aydın Didim arası deniz otobüsü seferleri açılış töreni Didim ilçesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımları ile yapılacak. 1 Temmuz Pazartesi günü saat 13.45'de yapılacak açılış töreni Aydın Didim D-Marin yolcu iskelesinde yapılacak.

Deniz ulaşımını daha verimli hale getirmek ve denizlerden daha fazla faydalanmak amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum-Turgutreis-Didim ve Fethiye-Marmaris güzergahlarında deniz otobüs seferlerini başlatıyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın seçim vaatlerinden biri olan proje ile özellikle yaz aylarında karayollarında yaşanan trafik yoğunluğuna çözüm olarak deniz yolu toplu taşıma hatları oluşturuldu. Bodrum-Turgutreis-Didim seferleri 1 Temmuz Kabotaj Bayramı'nda ve Fethiye-Marmaris seferleri de 2 Temmuz'da başlayacak.

Sinan Meydan Deniz Otobüsü'nde söyleşi düzenleyecek

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile başlayacak olan Didim-Turgutreis-Bodrum seferi 1 Temmuz 2024 Kabotaj Bayramı'nda Didim'den başlayacak. 1 Temmuz Pazartesi günü saat 13.45'de Didim D-Marin Yolcu İskelesi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun katılımı ile açılış töreni düzenlenecek. Açılıştan sonra protokol ile birlikte deniz otobüsü Didim'den Bodrum'a ilk seferini gerçekleştirecek. Araştırmacı-Yazar Sinan Meydan 1 Temmuz Kabotaj Bayramı'nın tarihi önemi hakkında deniz otobüsünde söyleşi düzenleyecek. İlk sefer Bodrum limanında tamamlanacak. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla ve Aydın Büyükşehir Belediyeleri Deniz Otobüsü Seferlerini Başlatıyor - Son Dakika

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