Muğla'ya tatilci akını kilometrelerce uzun kuyruk oluştu - Son Dakika
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Yerel

Muğla'ya tatilci akını kilometrelerce uzun kuyruk oluştu

Muğla, Kurban Bayramı tatili nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından gelen tatilcilerle dolup taşıyor. Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'ya yoğun ilgi gösteren tatilciler, kent girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Muğla genelindeki turistik tesislerde doluluk oranının yüzde 90'a ulaştığı bildirildi. Yetkililer, bayram süresince trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti.

14.06.2024 19:31
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Muğla'ya tatilci akını kilometrelerce uzun kuyruk oluştu

MUĞLA - Muğla, Kurban Bayramı tatili nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından gelen tatilcilerle dolup taşıyor. Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'ya yoğun ilgi gösteren tatilciler, kent girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, Aydın-Muğla kara yollarında trafik yoğunluğu yaşanmasına neden oldu. Özellikle İstanbul yönünden gelen sürücüler, Menteşe ilçe merkezi girişinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Muğla genelindeki turistik tesislerde doluluk oranının yüzde 90'a ulaştığı bildirildi.

Yoğun trafik nedeniyle Menteşe uygulama noktasında polis ekipleri, sürücüler ve yolculara broşür dağıtarak Genel Bilgi Taraması yaptı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Burcu Avcı, sürücülere emniyet kemerinin önemi, seyir halinde cep telefonu kullanımının sürüş güvenliği üzerindeki olumsuz etkileri, yakın takip ve aşırı hızın trafik kazaları üzerindeki riskleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Yetkililer, bayram süresince trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti. Tatilcilerin güvenli ve huzurlu bir tatil geçirmeleri için tüm önlemlerin alındığı ifade edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'ya tatilci akını kilometrelerce uzun kuyruk oluştu - Son Dakika

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