"Muhtarlar Buluşması"nda "Samsun Yüzyılı" mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

"Muhtarlar Buluşması"nda "Samsun Yüzyılı" mesajı

"Muhtarlar Buluşması"nda "Samsun Yüzyılı" mesajı

Samsun'da protokolün katılımıyla düzenlenen "Muhtarlar Buluşması"nda "Samsun Yüzyılı" mesajı verildi.

22.10.2024 12:14  Güncelleme: 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da protokolün katılımıyla düzenlenen "Muhtarlar Buluşması"nda "Samsun Yüzyılı" mesajı verildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve protokol üyelerinin katılımıyla "Muhtarlar Günü" dolayısıyla Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda "Muhtarlar Buluşması" yapıldı.

Samsun, Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızı

Başkan Halit Doğan yaptığı konuşmada, "Hemşehrilerimizle kurduğumuz gönül köprüsünün mihenk taşları, yerel yönetimlerimizin vazgeçilmez unsurları muhtarlarımızla bir aradayız. 19 Ekim'de kutladığımız Muhtarlar Günü'nün ardından, Sayın Valimiz Orhan Tavlı ile birlikte kıymetli muhtarlarımızla buluştuk. 17 ilçemiz 1253 mahallemizle Samsun'umuzu Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızı yapabilmek bizim boynumuzun borcudur. Altyapıdan üstyapıya, prestij caddelerden örnek belediyecilik uygulamalarına, istihdam alanlarına her alanda 'daha ileri Samsun' vizyonumuzu sürdürüyoruz. Bugün bizleri yalnız bırakmayan, 17 ilçemizin tamamından programımıza katılan muhtarlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Samsun Yüzyılı

Vali Orhan Tavlı ise programda yaptığı konuşmada, "Milli Mücadele'nin ilk adımının atıldığı, Karadeniz'in incisi Samsun'umuzda sizlerle birlikte Samsunlu hemşehrilerimize hizmet ediyor olmanın bahtiyarlığını ve gurunu yaşadığımı belirterek konuşmama başlamak istiyorum. Muhtarlık müessesi köklü bir tarihe ve geleneğe sahiptir. Muhtarlarımız, her zaman vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duydukları anda çaldıkları ilk kapı; devletimizin de can damarı ve kalbidir. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, yerinden oynayan bir kaldırım taşından, susuzluktan kuruyan ağacın yeşertilmesine ve yüreği yanan ana-babanın tesellisine kadar hayatın her alanında varsınız. Cenab-ı Allah'ım sizlerden razı olsun. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, siz kıymetli muhtarlarımızın şartları ve imkanları vatandaşımıza daha iyi hizmet götüresiniz diye iyileştirilmekte. Yoksa sizler bu hizmetin gönül elçilerisiniz, bundan hepimiz müteşekkiriz. Bu iş gönül işi, hizmet işi, 'Hakk'a hizmet halka hizmet' düsturuyla yapılan bir iş. Tabii, ülkemizin yönetim sisteminin de aynı zamanda çelik çekirdeğisiniz. Mahallenizin, kırsal yerleşim alanının gözbebeği ve yeri geldiğinde ağabeyi, ablasısınız. Vatandaşlarımızın şikayet ve taleplerini ilgili kurumlara aktarıyorsunuz. Bizler de Samsun Valiliği'ne bağlı kurum ve kuruluşlar olarak bu sorunların üstesinde gelmek için çalışıyoruz, el birliğiyle çalışacağız. Bizim düsturumuz, vatandaşlarımızın derdiyle dertlenmek, devlet ve millet bütünleşmesinin tesisine harfiyen riayet etmek. Bütün kurum ve kuruluşlarımız fedakar çalışmalarıyla muhtarlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceklerdir. Samsun'umuzda bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızla vatandaşımıza hizmet ederken, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, çok kıymetli bürokratları, çalışanları, memurları, işçileri ve ilçe belediyelerimizin çalışanlarıyla el birliği içerisinde milletimizin hizmetkarıyız. Samsun'umuzun her alanda gelişmesi ve kalkınması için özverili bir şekilde çalışan siz kıymetli muhtarlarımızla aramızda tesis ettiğimiz güçlü bağ ile tam bir dayanışma içerisinde hep birlikte güzel hizmetler yapmaya, Samsunlu hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını gece-gündüz demeden harfiyen yerine getirmeye el birliğiyle gayret edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; Samsun'umuzda görev yapan siz değerli muhtarlarımız başta olmak üzere, milletimizin hizmetkarı ve demokrasimizin ilk halkası olan muhtarlarımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe belediye başkanlarımıza ve tüm çalışanlarına teşekkürlerimi ifade ederken, Muhtarlar Günü'nüzün kutlu olmasını temenni ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehri, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Samsun'umuzda nasıl Cumhuriyetin ilk yüzyılının kıvılcımı atıldıysa; sizler emin olun, Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Cumhurbaşkanlığı kabinesinin desteğiyle, Samsun Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemizle birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılını Samsun Yüzyılı yapacağımıza söz veriyoruz. Cenab-ı Allah'ım yar ve yardımcımız olsun" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Politika, samsun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Muhtarlar Buluşması'nda 'Samsun Yüzyılı' mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:01 Olay iddia Bahçeli’nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP’ye geçiyor Olay iddia! Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP'ye geçiyor
18:12 Yine mesaj vermeye kalktılar FETÖ elebaşı Gülen’in öldüğü oda numarasında dikkat çeken detay Yine mesaj vermeye kalktılar! FETÖ elebaşı Gülen'in öldüğü oda numarasında dikkat çeken detay
18:03 Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli’ye git Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git
17:45 PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı
10:13 ABD’de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı ABD'de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı
10:01 Ünlü Rapçi Sean ’P Diddy’ Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti Ünlü Rapçi Sean 'P Diddy' Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti
09:53 Adana’da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi Adana'da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi
09:48 Bakan Memişoğlu’ndan “yenidoğan çetesi“ açıklaması: 5 Mayıs 2023’te Emniyet’ten yardım istedik Bakan Memişoğlu'ndan "yenidoğan çetesi" açıklaması: 5 Mayıs 2023'te Emniyet'ten yardım istedik
09:39 Altın fiyatları kritik eşiği aştı Altın fiyatları kritik eşiği aştı
09:32 Yenidoğan çete üyesinin kendi adıyla bir televizyon dizisinde oynadığı ortaya çıktı Yenidoğan çete üyesinin kendi adıyla bir televizyon dizisinde oynadığı ortaya çıktı
09:13 Benzin ve motorinde indirim Benzin ve motorinde indirim
09:12 Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 20:39:33. #1.13#
SON DAKİKA: "Muhtarlar Buluşması"nda "Samsun Yüzyılı" mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.