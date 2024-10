Yerel

Samsun'da protokolün katılımıyla düzenlenen "Muhtarlar Buluşması"nda "Samsun Yüzyılı" mesajı verildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve protokol üyelerinin katılımıyla "Muhtarlar Günü" dolayısıyla Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda "Muhtarlar Buluşması" yapıldı.

Samsun, Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızı

Başkan Halit Doğan yaptığı konuşmada, "Hemşehrilerimizle kurduğumuz gönül köprüsünün mihenk taşları, yerel yönetimlerimizin vazgeçilmez unsurları muhtarlarımızla bir aradayız. 19 Ekim'de kutladığımız Muhtarlar Günü'nün ardından, Sayın Valimiz Orhan Tavlı ile birlikte kıymetli muhtarlarımızla buluştuk. 17 ilçemiz 1253 mahallemizle Samsun'umuzu Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızı yapabilmek bizim boynumuzun borcudur. Altyapıdan üstyapıya, prestij caddelerden örnek belediyecilik uygulamalarına, istihdam alanlarına her alanda 'daha ileri Samsun' vizyonumuzu sürdürüyoruz. Bugün bizleri yalnız bırakmayan, 17 ilçemizin tamamından programımıza katılan muhtarlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Samsun Yüzyılı

Vali Orhan Tavlı ise programda yaptığı konuşmada, "Milli Mücadele'nin ilk adımının atıldığı, Karadeniz'in incisi Samsun'umuzda sizlerle birlikte Samsunlu hemşehrilerimize hizmet ediyor olmanın bahtiyarlığını ve gurunu yaşadığımı belirterek konuşmama başlamak istiyorum. Muhtarlık müessesi köklü bir tarihe ve geleneğe sahiptir. Muhtarlarımız, her zaman vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duydukları anda çaldıkları ilk kapı; devletimizin de can damarı ve kalbidir. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, yerinden oynayan bir kaldırım taşından, susuzluktan kuruyan ağacın yeşertilmesine ve yüreği yanan ana-babanın tesellisine kadar hayatın her alanında varsınız. Cenab-ı Allah'ım sizlerden razı olsun. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, siz kıymetli muhtarlarımızın şartları ve imkanları vatandaşımıza daha iyi hizmet götüresiniz diye iyileştirilmekte. Yoksa sizler bu hizmetin gönül elçilerisiniz, bundan hepimiz müteşekkiriz. Bu iş gönül işi, hizmet işi, 'Hakk'a hizmet halka hizmet' düsturuyla yapılan bir iş. Tabii, ülkemizin yönetim sisteminin de aynı zamanda çelik çekirdeğisiniz. Mahallenizin, kırsal yerleşim alanının gözbebeği ve yeri geldiğinde ağabeyi, ablasısınız. Vatandaşlarımızın şikayet ve taleplerini ilgili kurumlara aktarıyorsunuz. Bizler de Samsun Valiliği'ne bağlı kurum ve kuruluşlar olarak bu sorunların üstesinde gelmek için çalışıyoruz, el birliğiyle çalışacağız. Bizim düsturumuz, vatandaşlarımızın derdiyle dertlenmek, devlet ve millet bütünleşmesinin tesisine harfiyen riayet etmek. Bütün kurum ve kuruluşlarımız fedakar çalışmalarıyla muhtarlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceklerdir. Samsun'umuzda bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızla vatandaşımıza hizmet ederken, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, çok kıymetli bürokratları, çalışanları, memurları, işçileri ve ilçe belediyelerimizin çalışanlarıyla el birliği içerisinde milletimizin hizmetkarıyız. Samsun'umuzun her alanda gelişmesi ve kalkınması için özverili bir şekilde çalışan siz kıymetli muhtarlarımızla aramızda tesis ettiğimiz güçlü bağ ile tam bir dayanışma içerisinde hep birlikte güzel hizmetler yapmaya, Samsunlu hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını gece-gündüz demeden harfiyen yerine getirmeye el birliğiyle gayret edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; Samsun'umuzda görev yapan siz değerli muhtarlarımız başta olmak üzere, milletimizin hizmetkarı ve demokrasimizin ilk halkası olan muhtarlarımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe belediye başkanlarımıza ve tüm çalışanlarına teşekkürlerimi ifade ederken, Muhtarlar Günü'nüzün kutlu olmasını temenni ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehri, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Samsun'umuzda nasıl Cumhuriyetin ilk yüzyılının kıvılcımı atıldıysa; sizler emin olun, Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Cumhurbaşkanlığı kabinesinin desteğiyle, Samsun Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemizle birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılını Samsun Yüzyılı yapacağımıza söz veriyoruz. Cenab-ı Allah'ım yar ve yardımcımız olsun" dedi. - SAMSUN