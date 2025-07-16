Muhtarlar ve TES-İŞ\'ten Maden Yasası\'na Destek

Milaslı muhtarlar ile Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ), Ankara'da yaptıkları basın açıklamaları ile yeni Maden Yasası'na destek verdi.

Meclis gündemindeki Maden Yasası'nda yapılması öngörülen değişikliklerin yürürlüğe girmesiyle Muğla'da çok sayıda köyün yok olacağı iddialarına bölge muhtarları ile TES-İŞ'ten tepki geldi. Milaslı muhtarlar adına Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Karacaağaç Mahallesi Muhtarı Dursun Uysal ve TES-İŞ Sendikası adına Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde açıklamalarda bulundu. Karacaağaç Muhtarı Dursun Uysal, "Günlerdir kamuoyunda köylerimizin boşaltılacağı, yaşam alanlarımızın yok olacağı yönünde birtakım iddialar dolaşıyor. Kim söylüyor, hangi bilgiye dayanarak söylüyor anlamakta güçlük çekiyoruz. Geçen hafta herkesi köylerimize davet ettik, buyurun gelin zeytinciliğin, madenciliğin nasıl birlikte mümkün olduğunu herkese gösterelim dedik. Biz 40 yıldır bunun mümkün olduğunu yaşayarak görüyoruz. Bu konu dünün değil, 40 yılın konusu" dedi.

Uysal, yasada belirtilen ve yıllara yayılacak şekilde taşınacak 82 bin ağaçtan bahsedildiğini aktararak, "Bugün Milaslıyım deyip de zeytin taşımayan yoktur. Zeytin ağaçları Milas'ta milyonlara ulaştıysa biz taşıdık, biz aşıladık diye olmuştur. Biz yıllardır zeytinlerimizi taşıyoruz, yaşatıyoruz. Zeytinler katlediliyor yalanını sadece bir muhtar dillendiriyor" diye konuştu.

"Tüm sürecin takipçisi olacağız"

Yeni yasayla taşınacak her zeytin ağacının da takipçisi olacaklarını vurgulayan Uysal, "Yasa kapsamında taşınacak ağaçların takipçisi bizzat biz olacağız. Ağaçlar nereden nereye götürülecek? Gittiği yerde bakılacak mı? Hangi şartlarda taşınacak? Bunların hepsinin takipçisi de biz olacağız. Bugün burada olmamızın nedeni işte bu. Kimse bizim adımıza konuşmasın. Bu toprakların geleceğiyle ilgili karar alınacaksa, bu karar köylünün de sözüyle, rızasıyla alınacak. Biz burada sadece kendimiz için değil, tüm köylerimiz için, çocuklarımız için, geleceğimiz için varız. Maden Yasası'nın bu topraklarda emeğimizi ve doğamızı birlikte koruyacak şekilde uygulanmasını istiyoruz. Yeter ki iş düzgün yapılsın, doğaya saygı duyulsun, köylünün hakkı yenmesin" açıklamasında bulundu.

"Alın terine sahip çıkacağız"

TES-İŞ Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik ise yaptığı açıklamada, "Bugün burada ülkemizin enerjisini üreten, bölgesine istihdam sağlayan, doğasıyla birlikte var olan bir emeğin sesi olmak için toplandık. Mecliste görüşülecek yasa teklifine desteğimizi ifade etmek, işçimizin, köylümüzün ve memleketimizin geleceğini konuşmak için buradayız" şeklinde konuştu.

Erçelik, Milas, Yatağan ve çevresinin madenin, zeytinin, emeğin, üretimin ve alın terinin toprağı olduğunu ifade ederek, "Bugün bölgede faaliyet gösteren 3 büyük santralimizde 4 bin 500 emekçimiz çalışıyor. Bu sadece bir iş değil, bir yaşam meselesi. Biz bu alın terine bugüne kadar nasıl sahip çıktıysak, bundan sonra da aynı sorumlulukla sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

"Ne bir ağacın, ne bir dalın ne de bir köylünün zarar görmesine izin vermeyeceğiz"

'Zeytinliklerin hepsi maden sahası olacak', 'Köylüler sürgüne gidecek' gibi son dönemde ortaya atılan söylemlerin gerçeklikten uzak olduğunun altını çizen Erçelik, "Bu süreçte ne bir ağacın, ne bir dalın ne de bir köylünün zarar görmesine izin vermeyeceğiz. 'Hüsamlar Yeniden' gibi projelerle doğayı onaran, zeytinliği yaşatan adımlar halihazırda atıldı, atılmaya da devam edecek. Merak edenler, yerinde görmek isteyenler; herkese kapımız açıktır" ifadelerini kullandı.

Muhtarlar ve sendika temsilcileri, maden ve zeytinliklerin bahsi geçen bölgede birlikte var olduğunu hatırlatarak, Milas'ın, Yatağan'ın ve Muğla'nın geleceği için birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade ettiler. - ANKARA