Murat Kurum, İmamoğlu ile televizyon programına çıkmayacağını belirtti

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir televizyon programına çıkıp çıkmayacağına yönelik, "İstanbul'u görmeyenlerin bugün İstanbul'u bizimle konuşmak istemeleri çağrısı samimi bir çağrı değildir. İstanbul'un metrosunu konuşacaksak, İstanbul'un kentsel dönüşümünü konuşacaksa, İstanbul'un geleceğini, yarınlarını konuşacaksa biz her konuşmaya her davete açığız. Ama önce bu samimiyetini gösterecek" dedi.
İBB Başkan Adayı Murat Kurum Beşiktaş'ta düzenlenen Üreten İstanbul Büyüten Türkiye programında iş, sanat ve spor camiası ile bir araya geldi. Programın ardından Murat Kurum basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"İstanbul'u görmeyenlerin bugün İstanbul'u bizimle konuşmak istemeleri çağrısı samimi bir çağrı değildir"
Program sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, bir basın mensubunun "Ekrem İmamoğlu ile bir TV programına çıkar mısınız" sorusuna, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Bey'in ilk önce İstanbul'u görmesi lazım. İstanbul'u görmeyenlerin bugün İstanbul'u bizimle konuşmak istemeleri çağrısı samimi bir çağrı değildir. Eğer İstanbul'un sorunları konuşulacaksa, İstanbul konuşulacaksa biz her projeyi her ortamda konuşmaya hazırız. Ama maalesef karşıdaki anlayış farklı farklı gündemleri geçmiş 5 yılda olduğu gibi bugüne taşımak olduğu için bir senaryo ve o senaryonun peşinden koşmak olduğu için bu çerçevede bakış açısı samimi değil. İstanbul'un metrosunu konuşacaksak, İstanbul'un kentsel dönüşümünü konuşacaksa, İstanbul'un geleceğini, yarınlarını konuşacaksa biz her konuşmaya her davete açığız. Ama önce bu samimiyetini gösterecek. Sen İstanbul dışında her işte uğraşacaksın, İstanbul dışında her türlü gündemi takip edeceksin ama İstanbul olduğunda maalesef o durumdan uzak duracaksın. Sonra da ben İstanbul ile ilgili bu konuları konuşmak istiyorum daveti samimi bir davet değil. Önce İstanbul'u düşündüğünü kendisi bir göstersin. Projeleriyle, duruşuyla, bakışıyla İstanbul'un geleceği adına vatandaşlarımızın bu sorunların çözmek adına bu samimiyeti göstersinler sonra bizi davet etsinler" dedi.
"Çok iyi gidiyoruz"
Muhabirin İstanbul'da ankette son durum nedir sorusu üzerine Kurum, "Anket her zaman sahadır, sahanın gücüdür, sahanın sesidir. Sahanın duygusudur. Sahanın size sarılma isteğidir, arzusudur. Hamdolsun çok iyi gidiyoruz. Burada Ekrem Başkan ne yapacağını şaşırdı. Cumhuriyet Halk Partisi anlayışı ne yapacağını şaşırdı. İttifak yapıyor musunuz sorusuna cevap veremiyorlar. Yaptık demiyorlar, yapmadık demiyorlar. Böyle savruluyorlar. Anketlerde de öndeyiz. Anket firmaları bunları paylaşıyor. 31 Mart'ta şunu söylüyoruz; 'Nisan gelecek, dertler bitecek. Nisan gelecek, İstanbulluların yüzü gülecek" şeklinde cevap verdi.
"İstanbul'un gündeminde olmayan hiçbir iş bizim gündemimizde olmayacak"
Kanal İstanbul'la ilgili yeni bir ihale yapıldığını iddia eden bir gazetecinin sorusu üzerine Murat Kurum, "Bugüne kadar sorduğunuz soruların tamamında ya Kanal İstanbul var ya da 'Ekrem Bey şöyle dedi. Siz ne diyorsunuz' var. İstanbul'un sorunlarını konuşmadığınızın farkında mısınız? İstanbul'un sorunlarına ilişkin bizim gündemimizde olmayacak diye ısrarla söylememize rağmen siz de ısrarla Kanal İstanbul da Kanal İstanbul diyorsunuz. İstanbul'un gündeminde yoksa bizim gündemimizde yok diyorum. Bunu söylememize rağmen yine soruyorsunuz. Vefat '53 bin' diyoruz. '153 bin' dediniz diyorsunuz. İstanbul'un gündeminde olmayan hiçbir iş bizim gündemimizde olmayacak. Net. Bizim önceliğimiz metro, deprem, vatandaşımızın huzuru, gençlerimizin geleceği. Orada yapılan ihaleyle ilgili gündem değiştirme çabalarıyla ilgili yapılanları görüyoruz. O telaş şimdi ne yapsak da gündemi farklı yere çeksek telaşı. O arsa Emlak Konut Genel Müdürüyken bizim aldığımız bir arsa. THY personeli için orada yapmış olduğumuz bir proje. Bu projenin kanalla alakası yok. Orada Emlak Konut Genel Müdürlüğü ile Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğümüzün vatandaşımızın konut edinmesi amacıyla yapmış olduğu bir iş. O yüzden sizlere tavsiyemiz oradan ev alacak kardeşlerimizin mutluluğuna ortak olmak. Bu mutluk hepimizin mutluluğu. Konut yapmadan konut fiyatları nasıl düşecek. Ev yapılmadan deprem endişesini nasıl atacak vatandaşlarımız. Bu bakış açısı önemli. Bizim 31 Mart'ta insanlarımıza İstanbullumuza hizmeti anlatmamız lazım. İstanbul'un sorunlarını nasıl çözmemiz gerektiğini anlatmamız lazım. İstanbul'la ilgilenmemiz lazım. İstanbul dışındaki gündemler buraya faydası olan işler değil" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Murat Kurum, İmamoğlu ile televizyon programına çıkmayacağını belirtti - Son Dakika
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