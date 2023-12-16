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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'e taziye ziyareti gerçekleştirdi - Son Dakika
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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'e taziye ziyareti gerçekleştirdi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kayınpederini kaybeden Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'e taziye ziyareti için Elmalı'ya gitti. Ziyaretin ardından ilçe başkanlığını ziyaret eden Uysal, burada yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Ayrıca Uysal, Elmalı'da esnafı ziyaret etti ve 'Palanın Otağı' adıyla ünlenen Mehmet Eken ile bir araya geldi.

16.12.2023 - 11:30,
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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kayınpederi Mehmet Emin Koloğlu'nu kaybeden Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'e taziye ziyareti için bulunduğu Elmalı'da partisinin ilçe başkanlığı ziyaret etti.

İlçe Başkanı Şakir Aydın ve yönetim kurulu üyelerinin karşıladığı Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, "Herkesi toparlayan, herkesin derdine ortak olan, herkesi anlayan ve olduğu gibi kabul eden, siyasetin tam merkezinde, milleti birleştirmeye çalışan bir iradeyi ortaya koymak zamanı" ifadelerine yer verdi.

Yaşanan sorunlara sahip çıkarken çözümü de sunan bir anlayışa ihtiyaç olduğunun altını çizen Başkan Uysal, "Tarımda yaşadığımız sorunları birlikte çözelim, turizmimizi beraber geliştirelim. Türkiye'mizin sorunlarını birlikte çözelim. Bu iradeyi ortaya koyacağız" dedi.

Başkan Uysal, ilçe başkanlığının ardından taziye çadırında Elmalı Belediye Başkanı Öztürk'e başsağlığı dileklerini iletti. Uysal, Elmalı'da ayrıca leblebicilerin, bakırcıların, demircilerin bulunduğu tarihi çarşıda esnafı ziyaret etti, çay bahçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Uysal, sosyal medyada 'Palanın Otağı' adıyla ünlenen ve yaptığı yemeklerle dikkat çeken Mehmet Eken'le de bir araya geldi. Buluşmaya Muratpaşa Belediyesi'nin başpehlivanı Orhan Okulu da eşlik etti. Soba ateşinde demlenen çayların içildiği ziyarette Eken, Başkan Uysal ve misafirleri için yufka ekmeğe sarılı etle hazırladığı 'pehlivan dürüm' yapmayı da ihmal etmedi. Başkan Uysal, yufka ekmeğin Yörük mutfağının önemli bir parçası olduğunu ve Antalya'nın tescilli lezzetlerini buluşturan belediyenin yeni hizmete açtığı Antalya Lokantası'nın menüsüne aldıklarını söyledi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk\'e taziye ziyareti gerçekleştirdi
Kaynak: ANKA
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Halil Öztürk, Ümit Uysal, Muratpaşa, Elmalı, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'e taziye ziyareti gerçekleştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'e taziye ziyareti gerçekleştirdi - Son Dakika
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