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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal Yeniden Seçildi - Son Dakika
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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal Yeniden Seçildi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal Yeniden Seçildi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yüzde 62.4'lük oy oranıyla yeniden seçildi. Uysal, yeni dönemin ilk iş gününde coşkuyla karşılandı ve mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

01.04.2024 14:28  Güncelleme: 14:34
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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "1 Nisan 2024'te başlayan, şehrimizin ve Türkiye'mizin yeni aydınlık süreci, kutlu olsun. Mücadelemiz güçlenerek devam edecek. Yaşasın Türkiye" dedi.

Netleşen sonuçlara göre yüzde 62.4'lük oy oranıyla yeniden Muratpaşa Belediye Başkanı seçilen CHP'li Uysal, yeni dönemin ilk iş gününde Belediye fuayesinde coşkuyla karşılandı. Eşi Ümran Uysal'ın eşlik ettiği Başkan Uysal konuşmasında, şunları kaydetti:

"1 Nisan 2024'te başlayan şehrimizin ve Türkiye'mizin yeni aydınlık süreci kutlu olsun. Cumhuriyetimiz çok önemli ve çok özel. Seçim döneminde sık sık konuştuk. Herkesin bir tane ülkesi oluyor ve o ülkenin sınırları, herkesin kendi refah sınırları, kendi demokratik yaşam sınırları, kendi yaşam kalitesi sınırları oluyor. Dolayısıyla herkesin kendi ülkesini yükseltmek hem kendi yararı için çok gerekli hem de bir manevi ödev. Gelecek nesillerimizin selameti için çok gerekli."

Türkiye iktisadi kriz yaşarken, sandıktan çıkan tercihlerin kendilerine çok önemli bir sorumluluk yüklediğini söyleyen Uysal, şöyle devam etti:

"Bu kritik dönemi hem ülkemiz için hem kendimiz için sağ salim, dipdiri, dimdik atlatacağız. 31 Mart'ta vatandaşımızın tercihi bize bu konuda çok güçlü bir görev, çok güçlü bir misyon yüklemiştir. Bu yıllar olağanüstü mücadele yıllarıdır. Bu yılları düzgün, demokratik, aydınlık, paylaşan, üreten, kazanan bir Türkiye'ye çevirmek hepimizin elindedir. Bu mücadele devam edecektir. Mücadelemizde yolumuz açık olsun. Emek veren bütün arkadaşlarımın alın terlerine, gönüllerine, emeklerine sağlık. Varlıklarına sağlık. Yol arkadaşlıkları için, dostlukları için, dayanışmaları için hem siyasi arkadaşlarıma hem mesai arkadaşlarıma hem yol arkadaşlarıma, hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Mücadelemiz güçlenerek devam edecek. Yaşasın Türkiye."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal Yeniden Seçildi - Son Dakika

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