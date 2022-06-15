Muratpaşa'da Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Desteği

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi de çölyak hastalarına destek olmak için içinde glütensiz ürünlerinin bulunduğu gıda destek kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. O desteklerden biri, aynı zamanda Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'nin öğrencilerinden down sendromlu 13 yaşındaki Nazlı Başak Öztürk oldu.

Batı Akdeniz Çölyak Derneği'ne göre c. Türkiye'de görülme sıklığı yüzde 1 ile binde 3 arasında değişen hastalıkta tanı oranının yüzde 10 seviyesinde kaldığı düşünüldüğünde bu sayının çok daha fazla olacağı tahmin ediliyor. Yaşamları boyunca glütensiz beslenmek zorunda olan bu hastalar, son 6 ay içinde glütensiz ürünlerdeki fiyat artışları nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin çölyak hastaları için oluşturduğu gıda destek kolisini alan 13 yaşındaki Nazlı Başak Öztürk, Belediye Başkanı Ümit Uysal'a çektiği videoyla teşekkür etti.

"KALBİMİ KAZANDIN"

Glütensiz ürünlerle birlikte temel gıda maddelerinin yer aldığı koliyi alan Nazlı, mutluluğunu çektiği bir videoyla Başkan Uysal'la paylaştı. Nazlı, herkesi gülümseten o videosunda "Ümit Amca seni çok seviyorum. Bunu göndermişsin. Kalbimi kazandın" dedi.