Murgul Siyanüre Hayır Platformu, Eti Bakır'a karşı 23 Ekim'de yürüyüş yapacak - Son Dakika
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Murgul Siyanüre Hayır Platformu, Eti Bakır'a karşı 23 Ekim'de yürüyüş yapacak

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Artvin'in Murgul ilçesinde Eti Bakır'ın siyanür tesisi girişimine karşı tepkiler sürerken Murgul Siyanüre Hayır Platformu 23 Ekim'de yürüyüş yapacağını duyurdu. Platform üyesi Alper Şeyhoğlu, mücadeleden vazgeçmeyeceklerini ve demokratik haklarını kullanacaklarını söyledi.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Murgul ilçesinde, Eti Bakır'ın siyanürle ayrıştırma tesisi girişimine karşı tepkiler sürüyor. Murgul Siyanüre Hayır Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Alper Şeyhoğlu, "Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Anayasal ve demokratik haklarımızı kullanacağız. Nihai kararın açıklanacağı gün olan Ekim 23'te yürüyüş yapacağız" diye konuştu.

Artvin'in Murgul ilçesinde Eti Bakır'ın siyanürle ayrıştırma tesisi kurmak için yeniden harekete geçmesi, ilçe halkının tepkisine neden oldu. Firmanın, geçmişte Murgul'da siyanür tesisi kurmayacağına dair verdiği taahhüde rağmen yeni girişimlerde bulunması üzerine Murgul halkı, 19 Kasım 2025'te protesto düzenleyerek tepkisini dile getirmişti. Firma, süreci Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na taşırken, 31 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilen İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısının ardından 23 Ekim'de raporun yayımlanmasıyla birlikte Murgul halkı, kararı protesto etmeye hazırlanıyor.

"BİZ MÜCADELE VERMEKTEN VAZGEÇECEKMİYİZ? KESİNLİKLE VAZGEÇEMEYECEĞİZ"

Murgul Siyanüre Hayır Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Alper Şeyhoğlu, 24 Ekim'de gerçekleştirecekleri protesto eylemi ve süreçle ilgili ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Şeyhoğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"1 Ekim 2014'te Cengiz İnşaat'ın imzaladığı bir taahhüt vardı. Bu taahhütte Cengiz İnşaat, bir daha Murgul'da siyanür tesisi kurmayacağına dair sözünü beyan etmişti. Bunu da Genel Müdür Ahmet Tezcan imzalamıştı. Fakat görüyoruz ki Cengiz İnşaat, 1 Ekim 2014'ten itibaren verdiği sözün arkasında durmadı. Murgul'da siyanür tesisi kurmak için birçok girişimde bulundu. Buna istinaden dün Murgul Meydanı'na bir pankart astık. Pankartta imzaladıkları taahhüdün görseli vardı. Üzerinde 'Söz namustur. Namuslu ol, sözünü tut' diye yazdık. Cengiz İnşaat'ın sözünde durmasını istedik. Bunu tekrar hatırlatmak istedik.

Cengiz İnşaat'ın birçok girişimi olduğunu söylemiştik. Bu süreç, 31 Temmuz'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığındaki İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısında devam etti. Biz de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında gerçekleştirilen İDK toplantısına geniş bir heyetle katılarak itirazlarımızı dile getirdik. Fakat görüyoruz ki İDK süreci devam etti. Cengiz İnşaat sözünü tutmamaya devam etti. Bugün, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde nihai kararın yer aldığı belge asılıyor ve 23'ünde sonuçlanacak.

"SONUNA KADAR GİDECEĞİZ"

Avukatlarımız, büyük ihtimalle ÇED olumlu kararının çıkacağını söylüyor. Biz mücadele vermekten vazgeçecek miyiz? Kesinlikle vazgeçmeyeceğiz. Elimizden ne geliyorsa sonuna kadar yapacağız. Anayasal ve demokratik haklarımızı kullanacağız. Bu iş mahkemelik olacaksa mahkemeye gideceğiz. Sürecin nasıl ilerlemesi gerekiyorsa, avukatlarımızın tavsiyeleri doğrultusunda ne yapmamız gerekiyorsa bu şekilde devam edeceğiz.Biz mücadeleden vazgeçtik mi? Kesinlikle vazgeçmedik. Nihai kararın açıklanacağı gün olan 23'ünde, saat 14.00'te Eski Tarım Kooperatifi önünde toplanıp Murgul Minibüsçüler Kooperatifi'nin önüne doğru yürüyüş yapacağız."

Kaynak: ANKA
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