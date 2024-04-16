Muş'ta besiciler 40 bin lira maaş vermelerine rağmen çoban bulamıyor - Son Dakika
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Yerel

Muş'ta besiciler 40 bin lira maaş vermelerine rağmen çoban bulamıyor

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Gençlerin kırsal bölgelerden şehirlere göç etmeyi tercih etmeleri, Muş'un besicilik anlamında iş gücü eksikliğine yol açıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte hayvanlarını meralara çıkarmaya başlayan besiciler 40 bin liraya varan aylık maaş, giyecek, yemek ve ayakkabı gibi avantajlar sunmalarına rağmen çoban bulamıyor.

16.04.2024 15:33
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Muş'ta havaların ısınmasıyla birlikte hayvanlarını meralara çıkarmaya başlayan besiciler, 40 bin lira maaş vermelerine rağmen çoban bulamıyor. Gençlerin kırsal bölgelerden şehirlere göç etmeyi tercih etmeleri, Muş'un besicilik anlamında iş gücü eksikliğine yol açıyor.

GİYECEK, YEMEK VE AYAKKABI GİBİ AVANTAJLAR SUNULUYOR

Besiciler, hayvanlarına bakacak çobanı bulmak için çaba sarf ederken, 40 bin liraya varan aylık maaş, giyecek, yemek ve ayakkabı gibi avantajlar sunmalarına rağmen çoban bulamıyorlar. Özellikle gençlerin kırsal bölgelerden şehirlere göç etmeyi tercih etmeleri, Muş'un besicilik anlamında iş gücü eksikliğine yol açıyor. Gençlerin çalışmak için batı illerini tercih etmelerinden dolayı her yıl olduğu gibi bu yıl da çoban bulamamanın sıkıntısının yaşandığını söyleyen Muş Damızlık Koyun Keçi Birliği Başkanı Nimet Salkım, özellikle gençlerin sosyal güvencesi olduğu için büyük şehirlere giderek asgari ücretli işlerde çalışmayı tercih ettiğini kaydetti.

Muş'ta besiciler 40 bin lira maaş vermelerine rağmen çoban bulamıyor

"HER YIL ÇOBANLARA PEYNİR VE YÜN VERMEMİZE RAĞMEN BULAMIYORUZ"

Salkım, "Baharın gelişiyle hayvanlarımızı meralara saldık. Şimdi, bizim şöyle bir sorumuz var sektör olarak. Aslında bu sorun Türkiye geneli bir sorundur. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bu sorunumuz daha büyüdü. Biz 40 bin TL maaşla çoban bulmaktan zorluk çekiyoruz. Maaşı 40 bin TL olmasına rağmen biz çoban bulmaktan zorluk çekiyoruz. Bunun yanında biz her yıl çobanlara peynir ve yün vermemize rağmen bulamıyoruz. Çoban bulamamamızın sebebi ise kırsal alanlarda biz gençleri tutamıyoruz. Gençler şehir merkezlerinde özellikle tekstil ortamlarında, farklı iş ortamlarında asgari ücretle bu işi kendilerine daha cazip buluyorlar. Oysaki çoban maaşı şu anda 40 binin üzerindedir. Bu iyi bir para. Buna rağmen biz çoban bulamıyoruz. Bu sadece Muş'un sorunu değildir, bu Türkiye geneli bir sorundur. Türkiye geneli hayvancılık sektörü çoban sıkıntısı çekiyor" şeklinde konuştu.

Muş'ta besiciler 40 bin lira maaş vermelerine rağmen çoban bulamıyor

"KİMSE ÇOBANLIK YAPMAK İSTEMİYOR"

Muş'un besicilik geleneğini sürdürmek ve sektörün geleceğini güvence altına almak için çoban bulma sorununun etkili bir şekilde ele alınması gerektiğini söyleyen besicilerden Mizgin Sönmez ise "İlkbaharın gelmesiyle hayvanlarımızı meralara çıkardık. Her yıl olduğu gibi bu yılda çoban bulmakta zorlanıyoruz. 40-50 bin TL maaş vermemize rağmen çoban bulamıyoruz. Kimse çobanlık yapmak istemiyor. Bazen bir aile bir çoban tutuyor, bazen birkaç aile birleşip çoban tutuyorlar. Maalesef çoban bulmak bu kadar kolay değil. Kışlık peynir, yeme içme ve diğer tüm ihtiyaçlarını biz karşılamamıza rağmen çoban bulamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Muş'ta besiciler 40 bin lira maaş vermelerine rağmen çoban bulamıyor
Muş\'ta besiciler 40 bin lira maaş vermelerine rağmen çoban bulamıyor
Kaynak: İHA

Muş, Tarım, Göçmenler, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muş'ta besiciler 40 bin lira maaş vermelerine rağmen çoban bulamıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Erdem özgüler: 40 bine sen babanı gönder oraya 21 5 Yanıtla Ercan Karatas: Asgari ücret 17 bin o nasıl olacak 0 5
  • Yunus Uslu: Kaç saat çalışacak? Nerede kalacak ? Haftalık çalışma saati 45 saat unutmayın büyük ihtimalle geçecek bu çalışma saatini de çobanlık mesleğinin gecesi gündüzü olmuyor . 40 bin tl yi marifet gibi sürekli bir de haber yapmayın. 8 1 Yanıtla
  • YoH null: 40 bin para değil ki enflasyon 2 ay 40 bin ediyor yani ekstra 10 bin kenarda olur sadece bir artısı yok oda oraya buraya vergiye faturaya kıyafete yani biyere gider bisi değişmiyor önemli olan 40 almak değil enflasyonu düşürmek enflasyon düşerse hersey canli hale gelir bu sekilde sadece olduğumuz yerde adım sayarız 8 0 Yanıtla
  • Onur coban: Ya bu kadar küçümsemeyin 40 bini..Yalan söylüyor bulamıyorum diye . Hodri meydan ben gelirim insanları şimdide çalışmamakla sucluyolar ayıp be 6 0 Yanıtla
  • MEHMET AYDIN: yalan söylüyor 40 bine işçi bulamıyorum diye tamam hadii ben gelcem 40 bine yünde istemiyorum peynirde bundan bana cevap yaz bekliyorum 4 0 Yanıtla Ankara null: yalan tabi 40a 4000kisi gider oraya siyaset yapmaya calisiyor aklinca amatorler ama beceremiyorlar 1 0
  • yaşar koldemir: çoban bulamiyorlarmiş, hadi ordan..kendiniz yapın cobanliginizi.. e zamandan beri sürü sahipleri çoban tutuyor işiniz gücünüz show..millet iş beğenmiyor öylemi .. 2 0 Yanıtla

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