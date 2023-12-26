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Muş'ta 'İklim ve Çevre Sorunları Temelinde Birlikteyiz' Projesi Tanıtıldı - Son Dakika
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Muş'ta 'İklim ve Çevre Sorunları Temelinde Birlikteyiz' Projesi Tanıtıldı

Muş İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen açılış toplantısıyla 'İklim ve Çevre Sorunları Temelinde Birlikteyiz' projesi tanıtıldı. Proje, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Muş Valiliği, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Muş İl Özel İdaresi işbirliğiyle hazırlandı. Proje kapsamında çevre eylem planı hazırlanacak ve çeşitli eğitimler verilecek.

Muş\'ta \'İklim ve Çevre Sorunları Temelinde Birlikteyiz\' Projesi Tanıtıldı
26.12.2023 - 22:24,
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Muş'ta "İklim ve Çevre Sorunları Temelinde Birlikteyiz" projesinin tanıtımı yapıldı

MUŞ - "İklim ve Çevre Sorunları Temelinde Birlikteyiz" projesi, Muş İl Özel İdaresi tarafından yapılan açılış toplantısı ile tanıtıldı.

"Yeşil Bir Gelecek İçin Eşleştirme Hibe Programı" çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Muş Valiliği, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Muş İl Özel İdaresi işbirliğinde hazırlanan "İklim ve Çevre Sorunları Temelinde Birlikteyiz" projesinin tanıtımı yapıldı. Muş İslami İlimler Fakültesinde düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Projenin tanıtım videosunun izletilmesinin ardından konuşan Muş Valisi Avni Çakır, projenin konusunun dünyada herkesi ilgilendirdiğini ifade eden ederek, "Avrupa Birliği'nin özellikle Doğu Anadolu'da desteklediği ender projelerinden birinin burada tanıtılması son derece anlamlı oldu. Televizyonu açtığımızda mutlaka bu değişen iklim olaylarını ve iklim krizinin farklı yansımalarını hepimiz izliyoruz. Doğaya ne kadar müdahalede bulunursanız, aldığınızı geri vermezseniz, hep alayım hiç vermeyeyim derseniz doğada sizin aldıklarınızı geri size şiddetli bir şekilde verir. Son yıllarda görülmedik sel afetleri bizlere doğanın bu anlamdaki kızgınlığını da gösteriyor. Doğa hepimizin ortak olduğu belki de tek şeydir. Herkesin hissesi eşit. Bir bireyin dünyanın en zengini de olsa en fakiri de olsa eşit oranda hakkınızın olduğu bir varlıktır doğa. Dolayısıyla herkesin eşit derecede doğaya sahip çıkması, saygı göstermesi, ondan istifade ederken de herkesin hakkını hukukunu gözetmesi gerekir. Muş olarak siz bu konuda çok şanslısınız. Çünkü çok güzel yağış alıyorsunuz. Yurdumuzun birçok yerinde ciddi kuraklıklar söz konusudur. Sonuç olarak bunların hepsi doğaya acımasız müdahalenin sonucunda gerçekleşen iklim olaylarıdır. Bu olaylar insan eliyle yapılan bütün saldırıların yansımasıdır. Biz de atıkların kaynağını ayrıştırıyoruz. 80 kilometre öteye taşıyarak katı atık merkezinde bunları da ülke ekonomisine bir şekilde kazandırıyoruz. İşte tüm bunlar hepsini kapsayacak sade ama güzel bir projedir" dedi.

İklim değişikliği ve çevresel bozulmanın gün geçtikçe etkisini artırdığını belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şehmus Yentür, proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerle kentin çevre eylem planının hazırlanacağını ifade ederek, "Ülkemiz iklim anlaşmasına 7 Ekim 2021'de TBMM'de kabul edilmiştir. Bu anlaşmaya 191 devlet ve AB ülkeleri de katılmıştır. Dünyada karbon gazının salınımında 1. sırada Çin, ABD, Hindistan, Rusya, Japonya, Almanya, İran, Güney Kore, Kanada gibi ülkelerdir. Ülkemiz 18. sırada. Yani dünyayı en çok kirletenler en çok zengin olan ülkelerdir. Bu anlaşma ile tedbirlerin alınması ve bunu en aza indirme çabaları kayıt altına alınmıştır. Muş'ta 368 köy ve 212 mezra bulunmaktadır. 72 yerleşim yerindeki 52 bin nüfusun atıklarını toplamaktayız. Yarınlara daha iyi bir gelecek için ilimizde ortaklarımızla 'İklim ve Çevre Sorunları Temelinde Birlikteyiz' projesini en iyi şekilde uygulayacağız. 450 kişiye çevre, koruma, çöp ve artık malzemeler eğitimi, çevre koruma bilicini arttırma eğitimi, sıfır atık ve iklim değişikliğine uyum eğitimleri vereceğiz. Projemizin özelde ilimize genelde ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından projenin tanıtımı ile ilgili sunum yapıldı. Toplantıya, kurum amirleri, muhtarlar, öğrenciler katıldı.

Kaynak: İHA
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