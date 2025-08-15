Muş'ta Kurutmalık Sebze Sezonu - Son Dakika
Muş'ta Kurutmalık Sebze Sezonu

Muş\'ta Kurutmalık Sebze Sezonu
15.08.2025 17:34
Muş'ta 40 dereceyi bulan sıcaklarda sebze kurutma sezonu başladı, üreticiler memnun.

Muş'ta hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu kavurucu yaz günleri yaşamı olumsuz etkilerken, kurutmalık sebze hazırlayan vatandaşlar ise bu sıcak havadan oldukça memnun.

Kentte kış sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan kurutulmuş sebze sezonu tüm hızıyla sürerken, merkeze 25 kilometre uzaklıktaki Mercimekkale köyünde yaşayanlar ise yol kenarında kurdukları tezgahlarda kurutmalık biber, patlıcan ve kabak satarak hem kışlık hazırlıklarını tamamlıyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Mercimekkale köyünde yaşayan Yücel Levent, kendi tarlasında ürettiği biber, kabak, patlıcan ve domateslerin tohumlarını temizleyip yıkandıktan sonra iplere dizerek kurutuyor. Bu sebzeleri kış aylarında tüketilmek üzere bin bir zahmetle hazırlayıp satışa sunan Levent, bölgenin en önemli mutfak kültürlerinden biri olan ve aynı zamanda önemli bir gelir kaynağı teşkil eden kurutmalık sebzelerin bir kısmını sipariş üzerine birçok ile gönderdiklerini söyledi.

Muş- Erzurum kara yolu üzerinde kurdukları seyyar tezgahta pazarlama yaptıklarını anlatan Levent, "Burada bahardan beri sebze, kavun ve karpuz yetiştiriyoruz. Ayrıca domates, biber, patlıcan, dolmalık kabak, kışlık kabak ve taze fasulye kurutuyoruz. Bir kısmını Muş Sebze Hali'ne veriyoruz. Diyarbakır, Van ve Bitlis gibi çevre illerin yanı sıra Karadeniz ve büyükşehirlerden çok fazla sipariş alıyoruz. Ekimini gerçekleştirdiğimiz 50 dönümlük alanda ürünlerimiz taze ve organik olduğu için tercih ediliyor. Vatandaşlar genellikle kurutmalık ürünleri tercih ediyor. Yaş olarak da satış yapıyoruz. Kimileri günlük ihtiyacı için, kimileri ise kurutmak amacıyla kasalarla domates alıyor. Sebzelerimiz tamamen doğal ve organiktir. Yani bunun içinde asla kimyasal gübre kullanmıyoruz. Her şey ata tohumudur" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Yerel

Son Dakika Yerel Muş'ta Kurutmalık Sebze Sezonu - Son Dakika

17:20
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
16:44
5 ilde orman yangını, alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı
5 ilde orman yangını, alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı
SON DAKİKA: Muş'ta Kurutmalık Sebze Sezonu - Son Dakika
