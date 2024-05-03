MÜSİAD İzmir Şubesi, kan bağış kampanyası düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

MÜSİAD İzmir Şubesi, kan bağış kampanyası düzenledi

MÜSİAD İzmir Şubesi, kan bağış kampanyası düzenledi

MÜSİAD İzmir Şubesi gençlik kurulu, Kızılay'ın kan stoklarında yaşanan azalma nedeniyle 'Sen Kan Ver, Kızılay Can Versin' sloganıyla kan bağış kampanyası düzenledi. Kampanyaya MÜSİAD ve Genç MÜSİAD üyeleri katıldı. MÜSİAD İzmir Başkanı Gökhan Temur, vatandaşları kan bağışlamaya davet etti.

03.05.2024 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesinin gençlik kurulu, kan stoklarında yaşanan azalma nedeniyle "Sen Kan Ver, Kızılay Can Versin" sloganı ile kan bağış kampanyası düzenledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesinin gençlik kurulu, Kızılay'ın kan stoklarında son günlerde yaşanan azalma üzerine bağış programı düzenledi. Türk Kızılay'ı Ege Bölgesi Kan Merkezinde düzenlenen kampanyaya; Türk Kızılay'ı Ege Bölgesi Kan Merkezi Müdürü Dr. Barış Dolaş, MÜSİAD İzmir Başkanı Gökhan Temur, Gençlik Kurulu Başkanı Alper Atlı, MÜSİAD ve Genç MÜSİAD üyeleri katıldı.

"Bütün vatandaşlarımızı kan bağışlamaya davet ediyorum"

Kan bağış kampanyasında konuşan MÜSİAD İzmir Başkanı Gökhan Temur, "MÜSİAD olarak her zaman devletimizin ve milletimizin yanında olmaya çalıştık. Her konuda çalışmaya devem ediyoruz ve edeceğiz. Bugün üyelerimizle kan bağışında bulunarak gönüllere can ve nefes oluyoruz. Kan, hayati bir maddedir. Hiç beklemediğimiz bir anda kana ihtiyaç duyabiliriz. Çünkü kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Bu doğrultuda bizler de sivil toplum kuruluşu olmanın verdiği sorumluluktan hareketle üyelerimizin ve üye firma çalışanlarımızın katılımlarıyla Türk Kızılay'ı işbirliğinde kan bağışı kampanyası gerçekleştiriyoruz. Yaz aylarına girmemiz nedeni ile kan bağışının düşük olduğu bir döneme giriyoruz. Buradan bütün vatandaşlarımızı kan bağışlamaya davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Türk Kızılay'ı Ege Bölgesi Kan Merkezi Müdürü Dr. Barış Dolaş da kan bağışının önemine dikkat çekerek, yeterince kan bağışı alamadıkları zaman hastanedeki ihtiyaç sahiplerinde de ciddi bir mağduriyetin ortaya çıktığını vurguladı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Kızılay, Gençlik, İzmir, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel MÜSİAD İzmir Şubesi, kan bağış kampanyası düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:28 Seçimde koltuğunu kaptıran eski başkan hesap soran vatandaşı salondan attırdı Seçimde koltuğunu kaptıran eski başkan hesap soran vatandaşı salondan attırdı
09:59 TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı
08:55 1.5 saatlik zirveden yeni detaylar Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Vera’nın fotoğraflarını göstermiş 1.5 saatlik zirveden yeni detaylar! Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Vera'nın fotoğraflarını göstermiş
08:00 İflas eden mobilya firmasının önüne tırlarla gelen alacaklılar, eşyaları yağmalamaya çalıştı İflas eden mobilya firmasının önüne tırlarla gelen alacaklılar, eşyaları yağmalamaya çalıştı
23:04 Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen durdurdu Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen durdurdu
10:02 Dolar, euro ne kadar İşte döviz kuru fiyatları Dolar, euro ne kadar? İşte döviz kuru fiyatları
09:53 Huzurevinde bıçaklı dehşet: 2 ölü, 1 yaralı Huzurevinde bıçaklı dehşet: 2 ölü, 1 yaralı
09:28 Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak’ın oğulları Ardahan kadın oldu Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları Ardahan kadın oldu
09:23 Rezidansa polis baskınından kaçarken 18. kattan atladı Rezidansa polis baskınından kaçarken 18. kattan atladı
09:18 Volkan Demirel Hatayspor’dan istifa etti Volkan Demirel Hatayspor'dan istifa etti
08:32 İstanbul Valisi Gül’den “Basını süpürün“ açıklaması: Eğer böyle bir söz söylendiyse maksadını aşmıştır İstanbul Valisi Gül'den "Basını süpürün" açıklaması: Eğer böyle bir söz söylendiyse maksadını aşmıştır
08:19 Çocuklara ait cinsel içerikli görüntüleri indiren 156 şüpheli “Sibergöz-37“ ile yakalandı Çocuklara ait cinsel içerikli görüntüleri indiren 156 şüpheli "Sibergöz-37" ile yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 10:45:24. #1.11#
SON DAKİKA: MÜSİAD İzmir Şubesi, kan bağış kampanyası düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement