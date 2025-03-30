Ahmet Şara\'nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri

Suriye'nin başkenti Şam'daki halk sarayında 61 yıllık Baas iktidarı devrildikten sonra Cumhurbaşkanı Ahmet Şara başkanlığında kurulan ilk kabine için yemin töreni düzenlendi. Törenin açılış konuşmasını yapan Şara, "Bugün, geçmişimizden aldığımız güçle, güçlü bir irade ve kararlılıkla, hak ettiğimiz bir geleceğe doğru yürümeye başladığımız gündür" ifadelerini kullandı.

YENİ KABİNEDEN DETAYLAR

Kabinede, Hristiyan toplumunda tanınan ve feminist kimliğiyle bilinen Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabavat, Dürzi nüfusun yoğunlukla yaşadığı Suveyda'dan Tarım Bakanı Emced Bedr, Afrin bölgesinden Eğitim Bakanı Terko ile Alevi nüfus ağırlıklı Lazkiye bölgesinden 2006-2011 yılları arasında da Ulaştırma Bakanı olarak görev yapan Yarub Bedir, toplumun farklı kesimlerini temsil eden isimler oldu. Ancak, yeni kabine içerisinde Türkmenlerden kimsenin listede yer almaması Türkmen toplumunda tepkiyle karşılandı. Bu arada İstihbarat Başkanı Enes Hattab'ın İçişleri Bakanı görevini devraldığı, Dışişleri ve Savunma bakanlıklarında aynı isimlerin görevlerine devam ettiği dikkati çekti.

HİND KABAVAT KİMDİR

1974'te Hindistan'da doğan Hind Kabavat, Suriye'de büyüdü. Suriye asıllı Kanadalı bir hukukçu ve barış aktivisti olan Kabavat, Şara kabinesinin en dikkat çeken ismi. Kabavat, George Mason Üniversitesinde Dinlerarası Diyalog ve Barış Çalışmaları Direktörü olarak görev yapıyor. Aynı zamanda Suriye Müzakere Komisyonu'nun Cenevre Ofisi'nde başkan yardımcılığı görevinde bulundu, Suriye barış müzakerelerinde aktif rol oynadı.

ŞAM ÜNİVERSİTESİNDE OKUDU

Şam Üniversitesinde ekonomi eğitimi aldıktan sonra Beyrut Arap Üniversitesinde hukuk, Tufts Üniversitesi'nde ise uluslararası ilişkiler yüksek lisansı yapan Kabavat, Toronto Üniversitesi ve Harvard Üniversitesinde müzakere ve liderlik programlarına da katıldı.

"BARIŞ YOLUYLA DÖNÜŞÜM" YAKLAŞIMIYLA TANINIYOR

2004'ten bu yana Suriye'de dinler arası diyalog ve kadın hakları üzerine çalışmalar yürüten Kabavat, mülteci kamplarında kadınlara ve barış gönüllülerine eğitimler verdi. Tastakel adlı kadın merkezinin kurucuları arasında yer alan Kabavat, "barış yoluyla dönüşüm" yaklaşımıyla tanınıyor. 2007 yılında Tanenbaum Merkezi tarafından "Eylemde Barış Yapıcı" ödülüne layık görülen Kabavat, 2009'da George Mason Üniversitesinden Kamu Diplomasisi Ödülü'nü de aldı.

YILLAR ÖNCE LBBT'YE DESTEK VERMİŞTİ

Hind Kabavat, eşcinsel haklarına verdiği destekle biliniyor. Öyle ki, 2015 yılında Facebook profil fotoğrafını LGBT topluluğuna destek için gökkuşağı formatında değiştirdi. Bu durum Suriye tarihinde bir ilk olarak değerlendiriliyor.

Şara'nın yeni kabinesinde yer alan isimler şöyle sıralandı:

1- Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani

2- Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra

3- İçişleri Bakanı Enes Hattab

4- Adalet Bakanı Mahzar el Veys

5- Yüksek Öğretim Bakanı Mervan Halebi

6- Vakıflar Bakanı Muhammed Ebu Hayır Şükri

7- Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabavat

8- Enerji Bakanı Muhammed Beşir

9- Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniyye

10- Ekonomi Bakanı Nidal Şaar

11- Sağlık Bakanı Musab Nezzal el Ali

12- Yerel Yönetimler Bakanı Muhammed Ancerani

13- Telekomünikasyon Bakanı Abdüsselam Heykel

14- Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih

15- Tarım Bakanı Emced Bedr

16- Eğitim Bakanı Muhammed Abdülrahman Terko

17- Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdürazzak

18- Kültür Bakanı Muhammed Salih

19- Gençlik ve Spor Bakanı Muhammed Samih Hamıd

20- Turizm Bakanı Mazen Salihani

21- İdari Kalkınma Bakanı Muhammed Sikaf

22- Ulaştırma Bakanı Yarub Bedir

23- Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa