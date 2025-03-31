Ünlü sanatçı Volkan Konak, sahnede fenalaştı

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ndeki konser programı kapsamında sahneye çıktı. Konser sırasında fenalaşan Konak, bir anda yere yığıldı.

SAHNEDE KALP MESAJI

Konak'a ilk müdahale sahnede yapıldı. Ayrıca Konak'a kalp masajı yapıldığı anlar da kameralarca kaydedildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Usta sanatçı, ilk müdahalenin ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Konak'ın sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.