Ünlü sanatçı Volkan Konak, sahnede fenalaştı

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ndeki konser programı kapsamında sahneye çıktı. Konser sırasında fenalaşan Konak, bir anda yere yığıldı.
Konak'a ilk müdahale sahnede yapıldı. Ayrıca Konak'a kalp masajı yapıldığı anlar da kameralarca kaydedildi.
Usta sanatçı, ilk müdahalenin ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Konak'ın sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
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