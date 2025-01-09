Mustafa Karabulut Yarımada Gazetecilik Ödülleri sahiplerini buldu

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde, bu yıl ikincisi düzenlenen Mustafa Karabulut Yarımada Gazetecilik Ödülleri, Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle düzenlenen resepsiyonla sahiplerini buldu.

Seferihisar Gazeteciler Cemiyeti, Mustafa Karabulut Gazetecilik Yarışmasını bu yıl ikinci kez düzenledi. Yarışmanın sonuçlarıyla beraber ödüller, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle bir otelde düzenlenen programla sahiplerini buldu. Jürinin sonuçlarıyla ödüller 3 kategoride verildi.

Büşra Çetinkaya, haber kategorisinde birinci oldu. Yine Alahattin Kanlıoğlu'nun fotoğrafı, bu kategoride en iyi fotoğraf ödülünü kazandı. Hüseyin Emre Gönüllü de, yarımadadaki yangınlarla ilgili fotoğrafıyla birincilik ödülünü aldı.

Seferihisar Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İnanç Karabulut, mesleğe 47 yılını adayan ve hayatını kaybeden gazeteci Mustafa Karabulut'un bölgeye olan katkılarına dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü Cengiz Kutlu Yüksel de, yerel basının örgütlenmesinin önemli olduğunu söyledi.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de, gazeteci Metin Göktepe'yi anarken, yakın zamanda Seferihisar'da şehit olan polis memuru Mehmet Tozun'un ailesine sabır ve başsağlığı diledi.

Son olarak Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ise şu ifadelere yer verdi:

"Seferihisar'da; yarımadayı dert edinen, bu bölge için çalışan gazetecilerin bir dernek çatısı altında toplanması, bizim için hem şans hem de büyük bir mutluluk. Seferihisar Gazeteciler Cemiyetine ev sahipliği yapmak, bölgemiz adına bizi gerçekten gururlandırıyor."

Gecenin sonunda, Mustafa Karabulut'un yakın dostu, 26. Dönem Milletvekili Atilla Sertel'in Karabulut ile olan hatıralarını paylaştığı konuşması da salonda duygusal anlar yaşattı.

Ödül törenine ayrıca; Seferihisar Kaymakamı Mehmet Şerif Olçaş, Güzelbahçe Belediye Başkanı ve Yarımadalar Birliği Başkanı Mustafa Günay, CHP, AK Parti, MHP, DEM Parti, Zafer Partisi ilçe başkanları ve yönetimleri, muhtarlar, STK temsilcileri, Seferihisar ilçe protokolü ve İzmirli gazeteciler katıldı. - İZMİR