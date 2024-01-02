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Narlıdere Belediyesi, eğitim tesisi olarak belirlenen alanda üniversite kurma kararı aldı - Son Dakika
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Narlıdere Belediyesi, eğitim tesisi olarak belirlenen alanda üniversite kurma kararı aldı

Narlıdere Belediyesi Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda, 2.İnönü Mahallesi'nde belediyeye ait olan ve eğitim tesisi olarak belirlenen alanın üniversite olarak değerlendirilmesi kararı alındı. Başkan Engin, 'Atatürkçü, laik ve cumhuriyet değerlerine bağlı; sağlık bilimleri üzerine eğitimin verileceği bir üniversiteyi Narlıdere'mize kazandırmak istiyoruz' diye konuştu.

Narlıdere Belediyesi, eğitim tesisi olarak belirlenen alanda üniversite kurma kararı aldı
02.01.2024 - 20:37,  Güncelleme: 20:40
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Narlıdere Belediyesi Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda, 2.İnönü Mahallesi'nde belediyeye ait olan ve eğitim tesisi olarak belirlenen alanın üniversite olarak değerlendirilmesi kararı alındı. Başkan Engin, "Atatürkçü, laik ve cumhuriyet değerlerine bağlı; sağlık bilimleri üzerine eğitimin verileceği bir üniversiteyi Narlıdere'mize kazandırmak istiyoruz" diye konuştu.

Narlıdere Belediyesi'nde 2024 yılının ilk meclis toplantısı AKM Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin'in başkanlığında yapılan Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda, 2.İnönü Mahallesi'nde belediyeye ait olan ve eğitim tesisi olarak belirlenen alanın üniversite olarak değerlendirilmesi kararı alındı.

İLÇEYE ÜNİVERSİTE KAZANDIRMAK İSTİYORUZ

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Devlet İhale Kanunu'nun hükümlerine göre üniversite olarak ihaleye çıkacakları alanın Narlıdere'ye büyük bir değer katacağını ifade ederek, "5 yıllık görev süremizi tamamlarken şimdiye kadar çok önemli yatırımlara ve projelere imza attık. Daha önce öngördüğümüz en önemli konulardan biri Narlıdere'mize bir üniversite kazandırmaktı. Şimdi bu konuda çok ciddi bir adımın başlangıcını yapıyoruz. 12 bin metrekare alanda sağlık bilimleri ve tıp fakültesi alanında faaliyetlerini sürdürecek bir eğitim üssünü Narlıdere'mize kazandırmak istiyoruz. Ülkemizde sağlık çalışanlarına büyük bir ihtiyaç var. Ayrıca ilçemizde de sağlık üzerine bir üniversitenin olması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü İzmir'in sağlık turizminden ciddi bir pay alması için art arda adımlar atılıyor. Narlıdere'miz bu konuda çok ciddi bir rol üstlenebilir" dedi.

Türkiye'de üniversitelerin TBMM kararı ile kurulduğunu hatırlatan Başkan Engin, "Narlıdere'mize üniversite getirme hayalimiz TBMM kararı ile mümkün olacak. Biliyorsunuz ki vakıf üniversiteleri kamu yararına açılabiliyor. Biz bu alanı sadece üniversite olarak vereceğiz, kamu yararına kullandıracağız. Atatürkçü, laik ve cumhuriyet değerlerine bağlı; sağlık bilimleri üzerine eğitimin verileceği bir üniversiteyi Narlıdere'mize kazandırmak istiyoruz. Üniversite, ilçemize sosyal olarak da büyük bir ivme kazandıracak. Esnafımızın da yüzü gülecek. İzmir'e ve Narlıdere'ye önemli bir katkısı olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

2023 yılı mali gelir gider işlemlerinin izlenmesi için Denetim Komisyonu üyelerinin de belirlendiği meclis toplantısında, sosyal denge ödemeleri ve 2024 yılı altyapı kazı izin ve harçları da karara bağlandı.

Kaynak: ANKA
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