Nazilli Belediye Başkanı Otizm Etkinliğine Katıldı

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Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; Aydın Otizm Derneği Nazilli Temsilciliği ve Nazilli Otizm Koro ve Orkestrası tarafından düzenlenen fidan dikme etkinliğine katıldı.

Nazilli Zafer Mahallesi Şehir Bülent Taşkıran Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen program kapsamında konuşan Başkan Tetik; "Öncelikle böylesine anlamlı bir çalışmaya imza atan tüm otizm destekçilerine çok teşekkür ediyorum. Otizmli çocuklarımızın eşsiz yeteneklerine bugün bir kez daha şahit olduk. Onların toplumumuzda hak ettikleri saygıyı ve kabulü görmeleri için çalışmaya devam edeceğiz. Herkesin farklılıkları kucaklaması ve otizmli bireylerin potansiyellerini en iyi şekilde kullanabilmeleri için gerekli desteği sağlaması gerektiğine inanıyorum. Evlatlarımı yürekten kutluyorum" dedi.

Desteklerinden dolayı Başkan Tetik'e teşekkür eden Nazilli Otizm Aile Birliği Temsilcisi Muzaffer Uyan, "Bugün Aydın Otizm Derneği Nazilli temsilciliği ve Nazilli Kent Konseyi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Otizm Koro ve Orkestrası (NAZOT) olarak, yine otizm tanılı bir birey olan Kerem Bozkurt evladımızın düşüncesiyle ağaç dikme faaliyeti gerçekleştirdik. Amacımız; otizmli çocuklarımıza imkan verildiğinde, diğer arkadaşları gibi her alanda sorumluluk alabileceklerini gösterebilmekti. Çocuklarımızı otizmle mücadeleye hazır bir şehir oluşturma konusunda Belediye Başkanımız büyük bir ilgi ve alaka göstermiştir. Hep birlikte Nazilli'yi otizm konusunda örnek bir kent haline getirmek istiyoruz" sözlerini kaydetti. - AYDIN