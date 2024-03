Nazilli Belediye Başkanı Sağlık Çalışanlarını Kutladı

Yerel

Sağlık çalışanlarının ülkenin vazgeçilmez bir bütünü olduğunu ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Her bir sağlık neferi vazgeçilemeyecek kadar değerlidir" dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Mesajında sağlık çalışanlarının önemine dikkat çeken Başkan Özcan, açıklamasında "Sağlık çalışanlarımız, yoğun çalışma temposunda duygusal ve fiziksel yorgunluğa rağmen yaşamlarını başkalarının hayatını kurtarabilmek uğruna hiçe sayarak, her zaman her şartta en ön sırada mücadele etmişlerdir. Bugüne kadar dünyamızın yaşadığı tüm felaketlerde, pandemi döneminde ve geçtiğimiz yıl 11 ilimizi yıkıma uğratan deprem felaketinde yine fedakarlıkları ile herkese el uzatan tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, kendilerine minnetlerimi sunuyorum. Kanuni Sultan Süleyman, 'Halk içinde mu'teber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi' diyerek sağlığın önemini en güzel şekilde vurgulamıştır. Sağlık teşkilatı, en alt kademesinden en üst kademesine kadar değeri ve zorunluluğu tartışılmaz, ülkemiz için vazgeçilmez bir bütündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Beni Türk hekimlerine emanet edin' demiş, sağlık hizmetlerinin ülkemizde en üst seviyeye çıkarılması için çalışan ve değerli katkılar sunan sağlık çalışanlarına olan güvenini bu şekilde anlatmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Nazillimizdeki sağlık çalışanlarımız olmak üzere ülkemizdeki her bir sağlık neferinin vazgeçilmeyecek kadar kıymetli olduğunu hatırlatıyor, tüm sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN