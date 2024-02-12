Nazilli\'de Emeklilerin Geçim Sıkıntısı

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Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde yaşayan emekliler yaşam şartlarının giderek zorlaşmasından yakındı. Bir emekli, "14 bin 750 lira maaş alıyorum. Çalışmazsam başka iş yapmazsam geçinemem. Ben çiftçilik yapıyorum. Yevmiyeye gidiyorum. Ben alışverişimi pazardan yapmaya çalışıyorum" dedi.

Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde yaşayan emekliler yaşam şartlarının zorluğundan yakındı. Nazilli Emekliler Derneği Şube Başkanı Faruk Baştepe, "Nazilli gibi yerde 5 bin liraya ev kirası bulmak mümkün değil. Şu anda ev kiraları 8 bin lira ila 10 bin lira arasında. Emeklinin geçinmesi çok zor. Bu işe bir çare bulunmalıdır. Emekliye kira yardımı, gıda yardımı yapılsın. Emekliye ayrıcalık tanınsın. Bu şartlarla marketlere gelen zamlarla emeklinin geçinmesi çok zor" diye konuştu.

Nazilli Kent Meydanı'nda konuşan emekliler, şunları söyledi:

"BEN ÇİFTÇİLİK YAPIYORUM YEVMİYEYE GİDİYORUM. ÇALIŞMAZSAM GEÇİNEMEM"

"14 bin 750 lira maaş alıyorum. Çalışmazsam başka iş yapmazsam geçinemem. Ben çiftçilik yapıyorum. Yevmiyeye gidiyorum. Ben alışverişimi pazardan yapmaya çalışıyorum. Kasapla konuşmuyorum. Ülkenin durumunu bilmiyorsunuz galiba. Biz reisimizi bin odalı sarayda yaşatıyoruz. Ülkeyi bu hale getirdilerse ne diyebilirim? Ne yapabilirim? Elimden bir şey gelmez."

"KENDİLERİ BOL BOL YESİNLER. BİZ KURU EKMEK YİYELİM"

"10 bin lira para alıyorum. Nasıl geçineceğim? Hayat pahalılığı ortada. Et olmuş 400 lira 500 lira. Soğan olmuş 30 lira 40 lira. Nasıl geçineceksin. Adam ayırdı. Kimisine fazla verdi bize 10 bin lira verdi. Biz nasıl geçineceğiz? Ben 6 aydır et alamıyorum. Kurbandan kurbana yiyoruz. Hayat pahalı. Bu maaşımız daha yeni 10 bin lira oldu. Ben peynir almıyorum çökelek yiyorum. Peynir pahalı 400 lira 500 lira. Alsak bile idareli kullanıyoruz. Çok maaş alanlar kendileri bol bol yesinler. Biz kuru ekmek yiyelim. Bir ekmek olmuş 8 lira. Bizi emekliler olarak ayırdı 10 bin lira emekli maaşı yeter mi? Bir de evin kira olursa."

"KASABA UĞRADIM KELLE VE KEMİK ALABİLDİM"

"7 bin 400 lira maaş alıyorum. Şimdi ise 10 bin lira olmuş. Memnun değilim. Bu parayla nasıl geçinilir, ev kira. Çocukları okutuyorum. Hayat pahalı. Piyasayı durdursun yeter. Bizler 2 bin 600 alırken çok daha iyi idare ediyorduk. Kasaba uğradım kelle ve kemik alabildim. Kelle bile 150 lira. 3 çocuğum var, bir tanesi hala okuyor. Çok perişan durumdayız."

"EMEKLİLER ÇALIŞIYOR, AMA BEN NASIL ÇALIŞAYIM YAŞIM 87"

"Artık emekli maaşını sorma. Yarı aç yarı tok. 7 bin 500 lira maaş alıyordum. 10 bin liraya çıktı maaşım. İşte geçenlerde yüzde 5 daha zam geldi. 890 lira para aldım. Nereye geçiniyorsun, ev kira. Hayat bilindiği üzere. Bir kahveye gidip de arkadaşınla çay içemiyorsun. 5 lira 7 lira 8 lira fiyat değişiyor. Dalga geçiliyor bizimle dalga. Her şey kendi elinde. Merkez Bankası'nda para yok. Ben her saat başı haber dinliyorum. Emekliler çalışıyor, ama ben nasıl çalışayım yaşım 87."

"BİZLER EMEKLİLERİMİZE RAMAZAN PAKETİ DAĞITIYORUZ. GÜCÜMÜZ KADAR"

Nazilli Emekliler Derneği Şube Başkanı Faruk Baştepe, şöyle konuştu:

"Emeklilerin geçinmesi çok zor. Şu anda 2024 yılı açlık sınırı 15 bin 48 lira. Yoksulluk sınırı ise 49 bin 19 lira şu anda. Emekli maaşı 10 bin liraya yükseltildi. Burada dul maaşı ve yetim maaşı alanlar var. Burada herkesin evi yok ki. Nazilli gibi yerde 5 bin liraya ev kirası bulmak mümkün değil. Şu anda ev kiraları 8 bin lira ila 10 bin lira arasında. Emeklinin geçinmesi çok zor. Bu işe bir çare bulunmalıdır. Emekliye kira yardımı, gıda yardımı yapılsın. Emekliye ayrıcalık tanınsın. Bu şartlarla marketlere gelen zamlarla emeklinin geçinmesi çok zor. Emeklinin nasıl geçineceğini bir kendisi bir de Allah biliyor. En azından normal bir emekli 15 bin lira almalıdır. Bizim buraya gelip de çok kişi geçinemediğinden bahsediyor. Bizler emeklilerimize Ramazan'da bütçemiz nispetinde ramazan paketi dağıtıyoruz. Geçtiğimiz günler içerisinde bir emekli geldi maaşını almış o kadar zora düşmüş ki 200 lira nasıl alabilirim onun derdine düştü yani zor bir durum. Bize bu konuda gelen vatandaş kara kara düşündü. Şu anda Nazilli'de 30 bin emekli var. Eğer okuyan çocukları varsa emekli olarak bunları şehir dışında nasıl okutacak? Bize bunun birileri hesabını yapsın emekli bu çocuğunu Ankara'da İstanbul'da okutamaz."