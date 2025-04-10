Nazilli\'de Türk Polis Teşkilatı\'nın 180. yılı kutlandı

Nazilli'de Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yılı törenle kutlandı. Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, teşkilatın başarılarını istatistiklerle vurgulayarak personeline ve vatandaşlara teşekkür etti.

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle kutlandı. İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım'ın ev sahipliğinde gerçekleşen törene; Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Baro Temsilcisi Av. Emel Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Refik Özsoy ve polis memurları katıldı.

Tören, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım'ın Atatürk Anıtı'na Nazilli Emniyet Müdürlüğü çelengini sunmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasında, mesleklerinin fedakarlık üzerine kurulu olduğuna dikkat çeken Müdür Yıldırım, "Şanla, şerefle yazdığı 179 yıllık bir geçmişi geride bırakan teşkilatımız, 180. kuruluş yılına girerken, yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da saygın bir yer edinmenin haklı gururunu taşıyor. 2023-2024 yılları ve 2025 yılı ilk üç aylık verileri incelediğimizde, elde ettiğimiz başarıların tesadüf olmadığını görüyoruz. Canla başla, gece gündüz demeden çalışan tüm personelimize ve her zaman yanımızda olan vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Törenin ardından, birim amirleri, komiserler ve polis memurları Kaymakam Huriye Küpeli Kan'ı makamında ziyaret etti. Daha sonra da şehitlik ziyareti yapıldı. - AYDIN