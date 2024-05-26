Nevşehir'de Modifiye Araçları Festivali - Son Dakika
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Nevşehir'de Modifiye Araçları Festivali

Nevşehir\'de Modifiye Araçları Festivali

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde düzenlenen '1.Modifiye Fest' etkinliğinde, modifiyeli araç sahipleri ve tutkunları bir araya geldi. Festivalde birbirinden ilginç araçlar sergilendi ve desibel rekoru kırıldı.

26.05.2024 14:20  Güncelleme: 14:28
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Nevşehir'de düzenlenen etkinlikte, modifiyeli araç sahipleri ve tutkunları bir araya geldi. Farklı renk ve modellerde araçların sergilendiği etkinlikte birbirinden ilginç araçlar, özellikleriyle görücüye çıktı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde düzenlenen '1.Modifiye Fest'; modifiyeli araçlar festivali yaklaşık 750 araç ve sahipleri ile meraklılarını bir araya getirdi. Gülşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, farklı kentlerden gelen sürücüler, birbirinden ilginç modifiyeli araçlarıyla katıldı. Oyuncaklarla süslenenlerin yanı sıra, ses sistemlerinin, görücüye çıktığı etkinliğe, gençler oynayarak renk kattı. Nevfest Dernek Başkanı Ekrem Varol yaptığı açıklamada, "Nevşehir'de güzel bir organizasyon yapmak için burada toplanıyoruz. Türkiye'nin birçok ilinden yaklaşık 700-800 aracımız geldi. Burada ayrıca 2 bin kişiye yakın yaya topluluğumuz var. Nevşehir'i ve Kapadokya'yı en güzel şekilde temsil etmeye çalışıyoruz" dedi. Amasya'dan festival için Nevşehir'e geldiklerini söyleyen Amasya Tunik Başkanı Talip Yeniçeri de; "Nevşehir'de düzenlenen bu festivale Türkiye'nin birçok ilinden gelerek destek veriyoruz. Amacımız modifiyeyi iyi bir şekilde tanıtmak" şeklinde konuştu. Yıllardır bu tür organizasyonlara katıldığını söyleyen Alparslan Uysal da Konya'dan ekip olarak geldiklerini söyledi.

Festivalde yapılan desibel yarışlarında da Türkiye rekoru kırıldı. Festivale Mersin'den katılan Samet Topal'ın kullandığı araç 169.9 desibel ile yeni bir rekora imza atmış oldu. Festivalde ayrıca güzellik ve basıklık yarışmaları da düzenleniyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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