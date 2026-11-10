Nida Olçar, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde 750 öğrenciye markalaşmayı anlattı - Son Dakika
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Nida Olçar, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde 750 öğrenciye markalaşmayı anlattı

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Nida Olçar, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi\'nde 750 öğrenciye markalaşmayı anlattı
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Nida Olçar, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi\'nde 750 öğrenciye markalaşmayı anlattı
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Çini Sanatçısı Nida Olçar, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde yaklaşık 750 öğrencinin katıldığı söyleşide kadın girişimciliği, markalaşma ve COP31'i anlattı. Olçar, Sıtkı markasının Kütahya'ya katkılarını paylaşırken öğrencilerin ilgisi ve soruları dikkat çekti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çini Sanatçısı Nida Olçar, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde düzenlenen söyleşide öğrencilerle buluştu. Kadın girişimciliği, markalaşma ve COP31 konularının ele alındığı programda Olçar, Sıtkı markasının gelişim hikayesini ve Kütahya'ya kazandırdığı değerleri öğrencilerle paylaştı.

Dumlupınar Üniversitesi İktisat Fakültesi Genel İşletme dersi kapsamında gerçekleştirilen programa fakültenin sekiz farklı bölümünden öğrenciler katıldı. Tecrübelerini gençlere aktaran Nida Olçar, marka oluşturma, marka değerini koruma ve kadın girişimcilerin iş hayatındaki yeri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yaklaşık 750 öğrencinin takip ettiği söyleşide gençlerin ilgisi ve yönelttikleri sorular dikkat çekti.

Programdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Olçar, "Öncelikle Sayın Rektörümüz Süleyman Kızıltoprak ve Dekanımız Ercan Taşkın hocama çok teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyonda bizleri buluşturduğu için. Bugün kadın girişimcilik, markalaşmak ve COP31 üzerine öğrencilerimizle bir söyleşi gerçekleştirdik. İnanılmaz bir izleyici kitlesi vardı. Hepsi çok heyecanlıydı. Ben de çok heyecanlandım. En çok etki bırakan da zaten program sonrası gençlerin sorularının devam etmesi ve gözlerindeki o ışık. Bu hafta bütün Türkiye'nin gözü biliyorsunuz COP31'de. Biz de sıfır atık projelerimizle birlikte yarın dünya liderlerinin, eşlerinin bulunduğu alanda eserlerimizle birlikte bulunacağız. Eserlerimiz Geri dönüşüm üzerine olacak" dedi.

Teorik bilgiler deneyimleriyle buluştu

İktisat Fakültesi Dekanı Ercan Taşkın ise programın öğrencilerin derslerde edindikleri teorik bilgileri gerçek iş hayatındaki örneklerle pekiştirmelerine imkan sağladığını ifade etti. Taşkın, Sıtkı markasının gelişim sürecinin yanı sıra markanın Kütahya'ya sağladığı katkıların da ders kapsamında ele alındığını belirtti. Her hafta kentte faaliyet gösteren markaların yöneticilerini ve sahiplerini öğrencilerle buluşturduklarını kaydeden Taşkın, "Dersimizde Nida Hanım bize katkıda bulundu. Çok güzel bir ders oldu. Genel İşletme Dersinde yani İktisat Fakültesi'ndeki tüm öğrencilerin birlikte almış olduğu Genel İşletme Dersinde Nida Hanım bize marka, marka değerinden bahsetti. Sıtkı markasının nasıl geliştiğini ve Sıtkı markasının getirmiş olduğu katkıları, Kütahya'ya katkıları dersimize değerlendirmiş olduk. Çok güzel, keyifli bir ders oldu. Sekiz bölümden oluşan, fakültedeki öğrencilerden, bölümlerden oluşan öğrenci topluluğuydu. Ama ders niteliğindeydi. Yani tam bir protokol havasında değil. Sağ olsun Nida Hanım da bu anlamda çok güzel. Bize dersimizde işlemiş olduğumuz bazı teorik konuları uygulamasını yönlendirerek anlattı. Öğrencilerimiz bundan çok büyük istifade etti. Biz her hafta dersimize şehrimizde değerli markalardan yöneticileri ve marka sahiplerini davet ediyoruz ki hem teoriyle uygun ama birbirine iç çekilsin istiyoruz" diye konuştu.

Yaklaşık 750 öğrencinin katıldığı program, söyleşi sonrasında da devam eden soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Kaynak: İHA
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